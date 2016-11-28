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Один из богатейших депутатов решил покинуть Госдуму

19:51 28.11.2016
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Госдумы РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Один из самых богатых российских парламентариев Александр Скоробогатько решил досрочно сдать депутатский мандат. Соответствующее заявление он направил в думский комитет по регламенту.

Комитет инициативу депутата поддержал. Проект постановления о досрочном прекращении полномочий Скоробогатько был размещен на сайте Госдумы 28 ноября. Предполагается, что он будет рассмотрен 2 декабря.

О причинах, по которым парламентарий реши сдать мандат, не сообщается.

Скоробогатько входит в пятерку самых богатых депутатов Думы. Задекларированный им годовой доход составляет свыше 740 миллионов рублей. Состояние парламентария, согласно данным Forbes, превышает два миллиарда долларов. В рейтинге российских бизнесменов, составленных изданием, он занимает 40 место.
  

Темы: Россия, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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28.11.2016, 22:39
Оттуда

Наверняка, как и другие персонажи - из советской системы высшего образования, лучшей в мире.
28.11.2016, 21:25
Ну,

слышали про Ходора, Берёзу и нескольких других, народные деньги натыривших.
Но какой-то "Скоробогатько"?!!!
Откуда взялось это чучело?
28.11.2016, 21:10
слава Всевышнему, затмившему наказуемому разум!

Какого свалял "бизнесмен" дурака:
Теперь-то уж грех не прищучить Сашка,
В порыве ниспосланной глупости этой
Себя же лишившего иммунитета!
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