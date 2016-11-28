Один из богатейших депутатов решил покинуть Госдуму

Один из самых богатых российских парламентариев Александр Скоробогатько решил досрочно сдать депутатский мандат. Соответствующее заявление он направил в думский комитет по регламенту.

Комитет инициативу депутата поддержал. Проект постановления о досрочном прекращении полномочий Скоробогатько был размещен на сайте Госдумы 28 ноября. Предполагается, что он будет рассмотрен 2 декабря.

О причинах, по которым парламентарий реши сдать мандат, не сообщается.

Скоробогатько входит в пятерку самых богатых депутатов Думы. Задекларированный им годовой доход составляет свыше 740 миллионов рублей. Состояние парламентария, согласно данным Forbes, превышает два миллиарда долларов. В рейтинге российских бизнесменов, составленных изданием, он занимает 40 место.

