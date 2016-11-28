О публикации «Мемориалом» персональных данных сотрудников органов госбезопасности СССР

Для какой реальной цели осуществлена эта публикация?

Один из многочисленных представителей НКО, выполняющих функции иностранного агента, решил доказать своим спонсорам, что иностранное финансирование он получает не зря – работает, не покладая рук и языков... Речь идёт об организации «Мемориал», громко называющей себя «международным историко-просветительским правозащитным и благотворительным обществом», и которое Министерством юстиции Российской Федерации определено в качестве некоммерческой организации-иностранного агента. Подавшие некоторое время назад жалобу в Европейский суд по правам человека на сам закон, определяющий НКО-«иноагентов» в РФ, «мемориальщики» решили нанести удар в «самое сердце кровавого режима».

23 ноября сайт «Мемориала» выдал перечень из 39 950 фамилий людей, которые работали в органах государственной безопасности СССР. Сам перечень взят из справочника А.Н.Жукова, носящего название «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939». Несмотря на то, что в справочнике в качестве периода времени указывается 1935-1939 годы, сайт «Мемориала» экстраполирует данные на период времени до начала 1941 года.

Из материала, представленного на сайте НКО-иноагента:

Главным источником сведений для справочника стали приказы НКВД СССР по личному составу. В справочнике приведены номера и даты приказов о присвоении спецзваний и об увольнении из НКВД, сведения о занимаемой на момент увольнения должности, а также информация о полученных государственных наградах и о награждении знаками «Почётный работник ВЧК-ГПУ».

Информация из приказов дополнена биографическими данными из других источников – в первую очередь, о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а также о подвергшихся репрессиям.

Справочник будет полезен интересующимся советской историей. Так, в частности, с помощью справочника станет возможно атрибутировать множество сотрудников госбезопасности эпохи Большого террора, известных до сих пор лишь по фамилии (как правило, даже без указания имени и отчества) – из подписей в следственных делах или из упоминаний в мемуарных текстах.

Появление справочника – существенный шаг к более углубленному и точному пониманию трагической истории нашей страны в 30-е годы ХХ века.

К публикации материалы справочника подготовил Я. З. Рачинский при участии О. А. Горланова, Н. В. Петрова, А. Б. Рогинского.

Через некоторое время после публикации списка сотрудников спецслужб СССР сайт с перечнем повис, и при попытке перейти по ссылке на тот самый список появлялась следующая запись:

Сервер не справляется с нагрузкой, и мы вынуждены его остановить примерно до 16:00 для проведения технических работ. Приносим извинения.

В 16:00 доступ так и не открылся...

Итак, о публикации «Мемориала».

Выброс в сеть десятков тысяч персональных данных сотрудников органов госбезопасности СССР НКО называется «существенным шагом к более углубленному и точному пониманию трагической истории нашей страны». Вполне можно допустить, что знание фамилий сотрудников ВЧК-ГПУ и НКВД для кого-то действительно станет шагом к «углубленному и точному пониманию трагической истории».

Вместе с тем к авторам публикации списка сразу же возникает вопрос: история историей, но в данной ситуации речь идёт о публикации данных именно сотрудников специальных служб, пусть и более чем 70-летней давности. А такого рода публикация при учёте того, что персональные данные многих сотрудников являются предметом гостайны и де-юре не являются рассекреченными на государственном уровне и сегодня, весьма напоминает разглашение этой самой гостайны. Стоит напомнить, что речь идёт о данных из приказов НКВД СССР по личному составу, но «Мемориалом» ничего не говорится о том, что все эти приказы ранее были размещены в открытом доступе для массовой аудитории самими ведомствами.

Вопрос серьёзный, и он не один. Другой вопрос заключается в том, что даже если «Мемориал» перелопатил тысячи «открытых» страниц, то для какой реальной цели осуществлена эта публикация? Для чего этот «фейсбук» образца 70-80-летней давности, в котором именно сотрудники специальных структур?

Есть все основания полагать, что «заинтересованность историей» здесь вообще дело десятое. Учитывая тот факт, что «Мемориал» с завидным упорством продвигает занимательное чтиво под названием «Убиты в Катыни», где вся вина на события с польскими военнослужащими в смоленском лесу возлагается исключительно на спецслужбы СССР, стоит предположить, что новая публикация – «логическое» продолжение той книжицы.

Персональные данные сотрудников советских структур госбезопасности, как было указано, «экстраполированы» вплоть до начала 1941 года, что позволяет тем, для кого всё это проделывает «Мемориал», начать кампанию по увязыванию опубликованных фамилий с событиями в той же Катыни. Мол, если некий «Иванов Иван Иванович» находился на службе в упомянутых органах в 1939 году где-нибудь на Смоленщине, то, значит, его имя «можно рассматривать как имя преступника, причастного к катынским событиям». Это и есть то самое, упомянутое «Мемориалом», «атрибутирование множества сотрудников госбезопасности».

Зачем всё это? Ну как же... А пытающиеся бомбардировать Россию исками потомки тех самых польских офицеров? Теперь-то у них появляется новый повод «заклеймить режим» и выкатить против России очередные исковые требования, несмотря на то, что в Катынском деле вопросов по сей день больше, чем ответов. Обращает на себя внимание и данные одного из авторов публикации – Ян Збигневич Рачинский. Как говорит известный телеведущий: «Совпадение? Не думаю...»

Кое-что от этого самого Яна Збигневича Рачинского (сопредседателя «Мемориала») о Катыни и расследовании:

Если говорить о юридической оценке, то она была дана еще во время Нюрнбергского процесса — когда советская юстиция безуспешно пыталась приписать это преступление нацистам, она расценивала его как военное преступление и преступление против человечности. Сохранившиеся документы позволяют без всяких сомнений дать однозначную юридическую квалификацию преступления и назвать виновных. Но из тех кусочков «государственной тайны», которые прокуратура выдала в ответ на запросы, стало ясно, что после 14 лет расследования виновными в убийстве многих тысяч польских военнопленных признаны исключительно руководители НКВД.

Да ладно... А немецкие документы и свидетельства очевидцев - в топку?..

Другой составитель – г-н Рогинский - «чисто случайно» является кавалером и офицером ордена заслуг перед Республикой Польша... Документ.

Только ли о Катыни может идти разговор? Нет, конечно... Само заявление о «трагической истории страны 30-х годов» уже является своеобразным посылом со стороны «Мемориала». Посыл в том, что 30-е годы в СССР и есть «нескончаемая череда трагических событий», как и «вся история СССР», помимо которой (трагической череды) как бы и вовсе ничего не происходило.

Мало того, «Мемориал» и авторы самого перечня предлагают и «виновников» – мол, вот фамилии – нужно осудить их и покаяться самим. (То, что эти люди выполняли СВОЙ долг перед Родиной, такие структуры как НКО с зарубежным финансированием, понятное дело, не может волновать по определению). А далее и вовсе по Ахеджаковой: «Простите нас, поляки...», «Простите нас, украинцы...», «Простите нас все...», «Мы кругом виноваты...»

В общем, «Мемориал» печеньку отработал... Из стана спонсоров доносятся бурные аплодисменты и готовится очередной орден от Республики Польша. А вот в самой Польше, столь ратующей за историческую правду, почему-то некому опубликовать фамилии лиц, ответственных, к примеру, за пытки и казни советских военнопленных в Тухольском концлагере и других лагерях смерти.