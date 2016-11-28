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Сотрудник антикоррупционного управления МВД задержан за взятку в 11 млн руб

07:31 28.11.2016
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
Здание МВД © KM.RU, Илья Шабардин
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В Москве в пятницу, 25 ноября, задержан сотрудник столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, требовавший от предпринимателя 11 миллионов рублей за непривлечение к уголовной ответственности по расследуемому делу, пишет Newsru.com со ссылкой на сообщение МВД.

В сообщении говорится, что полицейский был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

Сначала были задержаны двое посредников, которые получили эти деньги. При задержании они признались, что деньги предназначались сотруднику УЭБиПК. По данным оперативников, он требовал их от бизнесмена за непривлечение его к уголовной ответственности по материалам расследуемого дела.

Назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника из органов и привлечении к дисциплинарной ответственности его руководителей, вплоть до освобождения от занимаемых должностей.

Установлено, что задержанный полицейский с 6 июня по 16 ноября официально находился на больничном.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Взятки и взяточники в России, МВД России
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Комментарии читателей
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28.11.2016, 12:11
Гость: петр

Кормовая база сокращается - попорционально крупные борцуны сокращают мелких
28.11.2016, 12:01
Гость: Понятна стала вам теперь

для чего была выстроена вертикаль власти? Для того, чтобы самый низший помнил о самом верхнем, а не только о своей мошне.
28.11.2016, 11:39
Гость: нетолерантный

конгенияльно... вот так и подтверждается народная мудрость - "кто что сторожит - тот то и имеет"...антикоррупционер -взяточник, таможенник-контрабандист,слежователь-бандит, котрразведчик-шпион... О-О-О, как много нам открытий чудных готовят демокрАтия, толерантнОсть и рынок(который всё сам сделает)... а ведь недаром, в советские времена, Ленин на площадях указывал рукой на здание райкома, обкома, или республиканского ЦК, что народ понимал совершенно правильно - "Смотрите за этой публикой.За ними нужен глаз да глаз"- Недосмотрели...
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