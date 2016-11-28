Сотрудник антикоррупционного управления МВД задержан за взятку в 11 млн руб

В Москве в пятницу, 25 ноября, задержан сотрудник столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, требовавший от предпринимателя 11 миллионов рублей за непривлечение к уголовной ответственности по расследуемому делу, пишет Newsru.com со ссылкой на сообщение МВД.

В сообщении говорится, что полицейский был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

Сначала были задержаны двое посредников, которые получили эти деньги. При задержании они признались, что деньги предназначались сотруднику УЭБиПК. По данным оперативников, он требовал их от бизнесмена за непривлечение его к уголовной ответственности по материалам расследуемого дела.

Назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение об увольнении сотрудника из органов и привлечении к дисциплинарной ответственности его руководителей, вплоть до освобождения от занимаемых должностей.

Установлено, что задержанный полицейский с 6 июня по 16 ноября официально находился на больничном.