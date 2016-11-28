Кадыров назвал «наглой ложью» слова об убийстве российских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему намеренно приписывают слова об убийстве русских солдат в ходе Первой чеченской войны. Так он ответил на вопрос корреспондента ТАСС Андрея Ванденко о том, как Кадыров воевал против федеральных войск.

Прямо на вопрос, убивал ли он российских военнослужащих, Кадыров не ответил.

«Будь я проклят, если не отвечаю, как было! Мне скрывать нечего. Повторяю, я ходил с отцом. Рядом… А он, как муфтий, спас жизни многих и многих военнослужащих», — добавил глава Чечни.

Главными своими противниками во время первой чеченской кампании Кадыров назвал «граждан пяти десятков стран, которые почему-то оказались в Чечне, хотя раньше про нее никогда в жизни, может, и не слышали». Основу этих группировок, по данным главы Чечни, составляли «сотрудники западных спецслужб».

«Никогда, нигде, никому, ни в шутку, ни всерьез не говорил, что убивал русских солдат. Ни разу не произнес такую фразу! Эти слова приписывают мне, они умышленно запущены в Сеть. Их тиражируют, прекрасно зная: это наглая ложь. Да, во время первой кампании я с оружием в руках был со своим народом. Маленький был тогда, глупый, но всегда находился рядом с отцом», — заявил Кадыров.

Рамзану Кадырову часто приписывают высказывание «первого русского я убил в 16 лет». Журналист «Новой Газеты» Юлия Латынина в 2006 году заявляла, что эти слова Кадыров произнес в приемной главы госкомиссии по развитию Северного Кавказа Дмитрия Козака. Документальные подтверждения этих слов отсутствуют.

Рамзан Кадыров вместе со своим отцом Ахматом Кадыровым воевал против федеральных войск в Первой чеченской войне, на момент начала конфликта Кадырову-младшему было 18 лет. В 1999 году Кадыровы выступили против ваххабитов и перешли на сторону Москвы, затем Ахмат Кадыров возглавил Чеченскую республику.