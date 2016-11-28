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Кадыров назвал «наглой ложью» слова об убийстве российских военных

13:20 28.11.2016
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
Рамзан Кадыров. Фото с сайта chechnya.gov.ru
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему намеренно приписывают слова об убийстве русских солдат в ходе Первой чеченской войны. Так он ответил на вопрос корреспондента ТАСС Андрея Ванденко о том, как Кадыров воевал против федеральных войск.

Прямо на вопрос, убивал ли он российских военнослужащих, Кадыров не ответил.

«Будь я проклят, если не отвечаю, как было! Мне скрывать нечего. Повторяю, я ходил с отцом. Рядом… А он, как муфтий, спас жизни многих и многих военнослужащих», — добавил глава Чечни.

Главными своими противниками во время первой чеченской кампании Кадыров назвал «граждан пяти десятков стран, которые почему-то оказались в Чечне, хотя раньше про нее никогда в жизни, может, и не слышали». Основу этих группировок, по данным главы Чечни, составляли «сотрудники западных спецслужб».

«Никогда, нигде, никому, ни в шутку, ни всерьез не говорил, что убивал русских солдат. Ни разу не произнес такую фразу! Эти слова приписывают мне, они умышленно запущены в Сеть. Их тиражируют, прекрасно зная: это наглая ложь. Да, во время первой кампании я с оружием в руках был со своим народом. Маленький был тогда, глупый, но всегда находился рядом с отцом», — заявил Кадыров.

Рамзану Кадырову часто приписывают высказывание «первого русского я убил в 16 лет». Журналист «Новой Газеты» Юлия Латынина в 2006 году заявляла, что эти слова Кадыров произнес в приемной главы госкомиссии по развитию Северного Кавказа Дмитрия Козака. Документальные подтверждения этих слов отсутствуют.

Рамзан Кадыров вместе со своим отцом Ахматом Кадыровым воевал против федеральных войск в Первой чеченской войне, на момент начала конфликта Кадырову-младшему было 18 лет. В 1999 году Кадыровы выступили против ваххабитов и перешли на сторону Москвы, затем Ахмат Кадыров возглавил Чеченскую республику.

Темы: Россия, Чечня, Рамзан Кадыров
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Комментарии читателей
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28.11.2016, 22:51
Гость: Кирилл.

Но вот его папаша АБСОЛЮТНО ТОЧНО призывал своих соплеменников "убивать русских столько, сколько сможете", в чём откровенно и признался в одном из своих интервью (видео доступно в сети). Полагаю, что именно за эти экстремистские призывы (и действия) текущие русофобские власти и называют в честь него улицы и мосты.
28.11.2016, 22:41
Гость: Кирилл.

"Первого русского я убил в 16 лет". Ну и где в этой фразе слово "солдат"? 16 лет Рамзанчику было, когда резня Русских УЖЕ началась, а войска ЕЩЁ не ввели. То есть в то время он мог запросто убивать МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, а ни разу не военных! Так что всё логично.
28.11.2016, 20:28
Гость: не слово, так дело, - что же криминальнее?

Сказать не сказал, но убить-то убил
И этим доверье Кремля заслужил,
Ответственности избежав уголовной!?...
Так вот что за типа крышует Верховный!
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