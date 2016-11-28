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Путин уволил чиновников, нарушивших его запрет избираться в РАН

10:45 28.11.2016
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент РФ Владимир Путин подписал указы об увольнении трех госчиновников, нарушивших запрет баллотироваться в Российскую академию наук.

От должности освобождены: начальник следственного департамента — замглавы МВД Александр Савенков, начальник главного военно-медицинского управления Минобороны России Александр Фисун, начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, а также начальник главного медицинского управления Управления делами президента Константин Котенко.

Христофоров, сообщается на сайте Кремля, был уволен «по достижении предельного возраста пребывания на военной службе», Савенков, Фисун и Котенко — «по собственному желанию».

Все вышеперечисленные чиновники принимали участие и победили на последних на настоящий момент выборах в РАН. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что решение об увольнении этих четырех госчиновников связано с их избранием в РАН.

Президент РФ Владимир Путин 23 ноября на заседании Совета по науке и образованию выразил недовольство тем, что некоторые госчиновники нарушили рекомендацию не баллотироваться на выборах в Российскую академию наук (РАН).

Путин заявил, что «заниматься научными исследованиями [чиновники] могут только в свободное время, которого для людей, которые добросовестно работают на административных должностях, фактически не остается». Президент РФ пообещал предоставить нарушившим запрет на избрание академиками им «возможность заниматься наукой». О каких именно госслужащих идет речь, Путин не уточнил.

Темы: Отставки и назначения в российской политике, Российская Академия наук, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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28.11.2016, 13:24
Гость: нс

ну 30-летних садить на их места не следует
28.11.2016, 13:21
Гость: Верно!

Но не кандидат ли подал пример?
28.11.2016, 13:18
Гость: неужели - в Дом престарелых?

Они повысили себе до 65-ти. Во многих странах это еще не пенсионный возраст.
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