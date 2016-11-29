В Кремле прокомментировали предложение Хирурга сменить герб РФ

В Кремле прокомментировали предложение лидера байк-клуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (также известного как Хирург), с которым тот обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он вышел с идеей добавить к гербу России советские символы - звезду Победы и колосья, пишет "Российская Газета"..

Смена государственной символики - это чрезвычайно объемная тема, которая подлежит очень четкой аргументации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля подчеркнул, что "четкая позиция отсутствует", поскольку прозвучавшая сегодня идея "новая, появилась только сегодня, до этого подобных идей никто не высказывал".

Он также уточнил, что соответствующее обращение пока не поступало в Администрацию президента.

"Безусловно, если такое письмо поступит - будет доложено президенту о такой точке зрения", - добавил Песков. Он отметил, что Путин принимает во внимание все точки зрения.

Залдостанов ранее объяснил свою идею необходимостью "закрепить преемственность" между РФ, советской и императорской Россией.