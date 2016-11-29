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В Кремле прокомментировали предложение Хирурга сменить герб РФ

17:38 29.11.2016
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
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В Кремле прокомментировали предложение лидера байк-клуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (также известного как Хирург), с которым тот обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он вышел с идеей добавить к гербу России советские символы - звезду Победы и колосья, пишет "Российская Газета"..

Смена государственной символики - это чрезвычайно объемная тема, которая подлежит очень четкой аргументации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля подчеркнул, что "четкая позиция отсутствует", поскольку прозвучавшая сегодня идея "новая, появилась только сегодня, до этого подобных идей никто не высказывал".

Он также уточнил, что соответствующее обращение пока не поступало в Администрацию президента.

"Безусловно, если такое письмо поступит - будет доложено президенту о такой точке зрения", - добавил Песков. Он отметил, что Путин принимает во внимание все точки зрения.

Залдостанов ранее объяснил свою идею необходимостью "закрепить преемственность" между РФ, советской и императорской Россией.

Темы: Россия
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Комментарии читателей
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29.11.2016, 21:36
Всеволод

А Вы в курсе, что к примеру вся Москва - эклектика в архитектурном смысле? И любят же все равно многие горожане свой город, считают это даже особенностью, отличающей его от Питера. И такое разнообразие даже объединяет всех горожан с разными вкусами.
Так и герб. Мне лично, как и многим, этот орел на нынешнем гербе ни о чем. А вот в совокупности с другими символам вполне нравится.
29.11.2016, 21:33
Зоя

В этот день, 29 ноября, 75 лет назад совершила свой подвиг народная героиня, 18-летняя московская девушка Зоя Космодемьянская.
Об этом наши авторы не промолвили ни слова!
29.11.2016, 20:51
такс

У нас тоже была птичка с одной головой в 1755 г Очень даже симпатичная
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