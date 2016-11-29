Совет Федерации начал заседание с минуты молчания в память о Фиделе Кастро

Верхняя палата российского парламента начала пленарное заседание во вторник с минуты молчания в память о кубинском лидере Фиделе Кастро, сообщает "Интерфакс".

«Выражаем искренние соболезнования руководству и дружественному народу Кубы. Предлагаю почтить память этого легендарного человека минутой молчания», — сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая заседание.

Кастро, по словам Матвиенко, был политиком мирового масштаба, «внесшим неоценимый вклад в развитие двусторонних отношений России и Кубы».

Бывший глава Кубы Фидель Кастро умер 25 ноября на 91-м году жизни. Похороны кубинского лидера состоятся 4 декабря на мемориальном кладбище в Сантьяго-де-Куба.

Российскую делегацию на похоронах Фиделя Кастро возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин. В состав делегации, в числе прочих, войдет вице-премьер Дмитрий Рогозин, являющийся сопредседателем российско-кубинской межправительственной комиссии.

Президент РФ Владимир Путин, как объявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, на похороны Кастро не поедет из-за плотного рабочего графика.