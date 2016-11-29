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Совет Федерации начал заседание с минуты молчания в память о Фиделе Кастро

10:38 29.11.2016
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
Здание Совета Федерации © KM.RU, Алексей Белкин
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Верхняя палата российского парламента начала пленарное заседание во вторник с минуты молчания в память о кубинском лидере Фиделе Кастро, сообщает "Интерфакс".

«Выражаем искренние соболезнования руководству и дружественному народу Кубы. Предлагаю почтить память этого легендарного человека минутой молчания», — сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая заседание.

Кастро, по словам Матвиенко, был политиком мирового масштаба, «внесшим неоценимый вклад в развитие двусторонних отношений России и Кубы».

Бывший глава Кубы Фидель Кастро умер 25 ноября на 91-м году жизни. Похороны кубинского лидера состоятся 4 декабря на мемориальном кладбище в Сантьяго-де-Куба.

Российскую делегацию на похоронах Фиделя Кастро возглавит спикер Госдумы Вячеслав Володин. В состав делегации, в числе прочих, войдет вице-премьер Дмитрий Рогозин, являющийся сопредседателем российско-кубинской межправительственной комиссии.

Президент РФ Владимир Путин, как объявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, на похороны Кастро не поедет из-за плотного рабочего графика.

Темы: Россия, Куба, Международные отношения, Совет Федерации ФС РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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29.11.2016, 13:49
Фома

Природа и боги несправедливы. Такие люди должны жить минимум тысячу лет. Ибо их на планете рождалось единицы. А вот подонки, предатели, изменники и просто без чести и совести, плодятся как тараканы.
29.11.2016, 13:31
И.В.С.

Ну ясно ситуация напряжённая,хотя? Ну почему не отправить ДАМа ,он что тоже работает без переыва и выходных?
29.11.2016, 13:10
Да ты что?

Если забудут про Ельцина и Горбачева, то как же будущие поколения узнают, почему распалось самое великое в мире государство рабочих и крестьян, великий могучий Советский Союз? Причина какая тогда будет?
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