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Путину доложили о стрельбах Украины в районе Крыма

17:21 29.11.2016
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин осведомлен о планах Украины провести 1 и 2 декабря ракетные стрельбы в районе Симферополя в Крыму, сообщило во вторник, 29 ноября, РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля рассказал, что чиновники докладывают президенту об обстановке на полуострове. И на вопрос, следит ли Путин за ситуацией с ракетными стрельбами рядом с Крымом, ответил: «Безусловно».

Песков пояснил, что этой ситуацией занимаются профильные ведомства, в том числе Минтранс, который курирует область полетов гражданской авиации. «Это ведомство федеральной власти делает все, что необходимо», — заверил пресс-секретарь Путина.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов рассказал, что Москва уже обсудила с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) ситуацию с планами Украины провести стрельбы в районе Крыма. «Мы уведомили ИКАО об этом и ждем сейчас реакции этой международной организации», — заявил Соколов.

В Росавиации заверили, что закрытия воздушного пространства над Крымом не будет, так как неправомочные решения украинской стороны будут отменены.

24 ноября 2016 года Украина уведомила об активировании опасных зон в районе полетной информации «Симферополь». в связи с планируемыми 1 и 2 декабря 2016 года ракетными стрельбами.  

Темы: Крым, Украина, Отношения России и Украины, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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29.11.2016, 22:32
Гость: совет

Таким потриотам:собраться всем вместе,прикупить стволы,боеприпасы,тепловизоры,броники и прочее(у полковника ФСБ проконсультировавшись),и подобно полковнику,который проник на территорию укр.Крыма с добровольцами,проникнуть на укротерриторию,найти батареи ракет и..."малой кровью,могучим ударом" их в груду дымящегося металла и...Нет?Ну,так и не надо трындеть "нашпигованным" дурью антикоммунякам.
29.11.2016, 21:26
Гость: altair71

...о планах Украины провести 1 и 2 декабря ракетные стрельбы в районе Симферополя в Крыму...

Как? С территории России?
29.11.2016, 20:51
Гость: Слава**

И что вой то подымать? экономически сильная и сильная вооружёнными силами страна,только бы и ждала такого момента,что бы наказать . И наказать хорошо,что бы запомнили надолго. Что это за советская привычка:не поддаваться на провокации?не поддавались в 41. А что из этого вышло?Четыре года изнурительнейшей войны!некоторые страны сами провокации устраивают,что бы ситуацию направить в нужное русло.
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