Путину доложили о стрельбах Украины в районе Крыма

Президент России Владимир Путин осведомлен о планах Украины провести 1 и 2 декабря ракетные стрельбы в районе Симферополя в Крыму, сообщило во вторник, 29 ноября, РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля рассказал, что чиновники докладывают президенту об обстановке на полуострове. И на вопрос, следит ли Путин за ситуацией с ракетными стрельбами рядом с Крымом, ответил: «Безусловно».

Песков пояснил, что этой ситуацией занимаются профильные ведомства, в том числе Минтранс, который курирует область полетов гражданской авиации. «Это ведомство федеральной власти делает все, что необходимо», — заверил пресс-секретарь Путина.

Ранее министр транспорта России Максим Соколов рассказал, что Москва уже обсудила с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) ситуацию с планами Украины провести стрельбы в районе Крыма. «Мы уведомили ИКАО об этом и ждем сейчас реакции этой международной организации», — заявил Соколов.

В Росавиации заверили, что закрытия воздушного пространства над Крымом не будет, так как неправомочные решения украинской стороны будут отменены.

24 ноября 2016 года Украина уведомила об активировании опасных зон в районе полетной информации «Симферополь». в связи с планируемыми 1 и 2 декабря 2016 года ракетными стрельбами.