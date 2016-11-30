Гендиректор «Корпорации развития» выходит из-под ареста

Генерального директора "Корпорации развития" (КР) Сергея Маслова и его заместителя Владимира Караманова выпускают из СИЗО. Сегодня следователь отозвал свое ходатайство о продлении ареста, который заканчивается 30 ноября, и фигурантов дела о хищении ждут в офисе в Москве. Не исключено, что Маслов вернется к исполнению обязанностей, ведь судебного решения, запрещающего это, нет, передает корреспондент Накануне.RU.

За несколько часов известие об отмене ареста Маслова и Караманова обросло слухами. По разным данным СМИ, фигуранты вышли из СИЗО и отправятся под домашний арест, якобы они уже на пути в Москву, а уголовное дело и вовсе прекращено. Однако, судя по официальному комментарию пресс-службы Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, большая часть этой информации - домыслы. Как ранее сообщалось, следователи лишь отозвали ходатайство о продлении ареста, заседаний суда по вынесению какой-либо другой меры пресечения не проводилось.

"Следователь обратился к нам с ходатайством о продлении меры пресечения, однако отозвал данное ходатайство, и суд просто прекратил производство - не рассматривал данное ходатайство. Мера пресечения была изменена следователем, все вопросы – к следственным органам. Дело не прекращено, у меня нет такой информации", - сообщила пресс-секретарь суда Татьяна Серова.

Возможно, что Маслов и Караманов действительно вышли на свободу, будучи фигурантами уголовного дела. В таком случае надзорное ведомство должно будет взять с них подписку о невыезде.

"Если следователь отозвал ходатайство о продлении ареста, значит, они выходят из СИЗО и могут поехать домой. Но скорее всего, следователь напишет им подписку о невыезде и надлежащем поведении. Это тоже мера пресечения, но ее может применять следователь без участия суда, тогда как арест – это накладываемая судом мера пресечения, потому что следователь должен обосновать ее необходимость. Кроме того, фигуранты привлечены только как подозреваемые: обвинение в хищении 1 млрд руб. им не предъявлено", - пояснил юрист, пожелавший остаться неназванным.

Однако Маслову предъявлено обвинение в растрате 65 млн руб.

Напомним, в конце октября Маслов и Караманов были задержаны по подозрению в присвоении и растрате чужого имущества. Гендиректор "КР" подозревается в хищении 1 млрд руб. акционерного общества (акционерами являются регионы - Тюменская область, ХМАО и ЯНАО, "КР" выступает оператором инфраструктурных проектов) через банк "Народный кредит". Ленинский районный суд Ростова-на-Дону наложил арест на имущество Маслова: недвижимость в Архангельском стоимостью более 100 млн долларов, столичную квартиру и еще один загородный дом в Одинцовском районе Подмосковья. Как уже сообщалось, Маслов стал обеспеченным человеком задолго до прихода в "КР" - он работал в нефтегазовых компаниях, а в деле о хищениях остается немало вопросов. Например, почему коммерческая структура не могла вкладывать деньги в банк, лицензия у которого была отозвана спустя год, и что запрещало ей, вопреки распространенной российской практике, выводить деньги в оффшорные структуры. Главное - пока остается неясным, был ли в итоге потрачен тот 1 млрд или же остался на неких счетах и может быть возвращен на реализацию проектов.

Новость об освобождении руководителей "КР" стала неожиданностью для самой корпорации.

"Пока мы всю информацию узнаем через СМИ. Ждем, что в ближайшее время Маслов и Караманов выйдут на связь", - сказал Накануне.RU заместитель гендиректора по работе со СМИ "Корпорации развития" Тимур Хакимов.

Депутат Госдумы шестого созыва Вячеслав Тетекин предполагает, что Маслов может вернуться в свое кресло. "Если следствие отзывает свое утверждение о том, что он представляет опасность для общества, а ведь именно этим мотивируется ограничение свободы передвижения, значит, следствие могло прийти к выводу о его невиновности. Значит, человек разведет руками и скажет, что не было суда, который признал бы его виновным, значит, он безгрешен. Если следствие отзовет все свои предыдущие обвинения, то это будет означать, что Маслов вполне может претендовать на возвращение в ту должность, в которой он был", - отметил он.

Эксперты напоминают, что, возможно, Маслов – не самый большой виновник событий вокруг "КР", "его предшественники много чего натворили". "В любом случае правоохранительные органы должны были основательно разобраться, если куда-то исчезли миллиарды рублей, нужно предъявлять кому-то обвинения. А у нас это спускается на тормозах. Друзьям - все, врагам - закон. Закон не работает", - добавил Тетекин. При этом, он не исключает, что сама ситуация с Масловым, возможно, стала результатом политического давления.

Депутат Госдумы седьмого созыва от Тюменской области Владимир Сысоев также полагает, что деятельность "Корпорации развития" нужно проверить не только за период правления господина Маслова, но и за все годы ее работы, чтобы можно было разобраться, "куда делись 30 млрд руб.".

Многообещающих выводов из того, что следствие отозвало ходатайство о продлении ареста Маслову и его заму, не стал делать политолог, руководитель исследовательских проектов консультационного центра "Департамент политики" Алексей Князев: по-видимому, фигуранты больше не представляют угрозы для расследования.

"Под стражу заключают, чтобы фигурант не мешал следствию, не давил на свидетелей. Если происходит послабление, то это сигнал, что либо поздно давить на свидетелей, либо собрана вся доказательная база. Последние громкие дела показывают, что власть закручивает гайки, и послаблений не будет. Сам факт того, что Маслова и его заместителя выпустили, свидетельствует о том, что в нынешнем состоянии расследования это не помешает проведению следственных мероприятий", - пояснил политолог.

Не исключают эксперты и того, что арест имущества Маслова повлиял на смягчение меры пресечения.

"На мой взгляд, было бы неэтично возвращать Маслова к управлению "Корпорацией развития". При том, что происходило в последнее время, возвращаться обратно – неэтично", - считает депутат Владимир Сысоев.

Сама "Корпорация развития" дает понять, что преследование руководства – вовсе не повод для прекращения деятельности. На днях на сайте организации появился оптимистичный репортаж об упорной работе и амбициозных планах. В релизе от 25 ноября отмечено, что работа идет в "штатном режиме".

"Задачи, поставленные перед руководством АО "Корпорация развития", остались неизменными – проекты должны быть реализованы качественно и в строго установленные сроки. Исполняющий обязанности генерального директора корпорации Сергей Новицкий отметил, что в настоящий момент в активной стадии реализации находятся объекты инфраструктуры нефтепровода "Заполярье – Пурпе". Корпорация принимает все необходимые меры для своевременного ввода в эксплуатацию всех ранее запланированных к строительству объектов. Сегодня на стадии строительно-монтажных работ находятся четыре объекта – девятиэтажный дом в городе Новый Уренгой, детский сад на 240 мест, спортивно-оздоровительный комплекс и канализационно-очистные сооружения в районе Коротчаево, Новый Уренгой. Кроме того, в рамках соглашения по строительству объектов инфраструктуры "Заполярье-Пурпе" "Корпорацией развития" ведутся работы по подготовке к началу строительства еще нескольких объектов – завода по разведению молоди рыб ценных пород в Тазовском районе, полигона утилизации промышленных и твердых бытовых отходов Тазовского района", - отчитались в "КР".

Отметим, что Сергей Новицкий назначен лишь временным исполняющим обязанности. И это действительно дает возможность для маневра Маслову - ставленник Геннадия Тимченко и президент Федерации конного спорта может вернуться к управлению корпорацией, в которой в последние дни уже готовились к такому развитию событий. Правда, по мнению экспертов, для этого преодолевшему судебный конкур Сергею Маслову придется публично отчитаться о судьбе 1 млрд, суметь доказать общественности и акционерам свою невиновность и прозрачность схемы, к которой есть вопросы у следствия.