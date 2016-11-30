Главой Минэкономразвития вместо Улюкаева назначен Максим Орешкин

Президент РФ Владимир Путин назначил на должность министра экономического развития Максима Орешкина, который ранее занимал пост заместителя министра финансов, сообщает "Интерфакс".

«Максим Станиславович, вы работаете не так давно, но в целом уже немало, и работаете успешно. Я хочу вам предложить должность министра экономического развития», — сказал Путин на встрече с Орешкиным.

В свою очередь Орешкин заявил, что согласен возглавить Минэкономразвития.

Максиму Орешкину 34 года. Пост замминистра финансов он занимал с марта 2015 года. До этого возглавлял департамент долгосрочного стратегического планирования Минфина (с сентября 2013 года по март 2015 года). До прихода в Минфин Орешкин работал главным экономистом по России в «ВТБ Капитале» (2012–2013 годы) и управляющим директором Росбанка (до 2010 года).

На посту министра экономического развития Орешкин сменил Алексея Улюкаева, который в ночь на 15 ноября был задержан, как утверждает следствие, с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов. По версии СК, Улюкаев вымогал взятку за содействие «Роснефти» в покупке «Башнефти».

Спустя несколько часов после того, как суд отправил Улюкаева под домашний арест, президент РФ уволил его с поста министра экономического развития в связи с утратой доверия. Минэкономразвитя Улюкаев возглавлял с июня 2013 года.