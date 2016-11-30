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Главой Минэкономразвития вместо Улюкаева назначен Максим Орешкин

18:24 30.11.2016
Фото с сайта kommersant.ru
Фото с сайта kommersant.ru
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Президент РФ Владимир Путин назначил на должность министра экономического развития Максима Орешкина, который ранее занимал пост заместителя министра финансов, сообщает "Интерфакс".

«Максим Станиславович, вы работаете не так давно, но в целом уже немало, и работаете успешно. Я хочу вам предложить должность министра экономического развития», — сказал Путин на встрече с Орешкиным.

В свою очередь Орешкин заявил, что согласен возглавить Минэкономразвития.

Максиму Орешкину 34 года. Пост замминистра финансов он занимал с марта 2015 года. До этого возглавлял департамент долгосрочного стратегического планирования Минфина (с сентября 2013 года по март 2015 года). До прихода в Минфин Орешкин работал главным экономистом по России в «ВТБ Капитале» (2012–2013 годы) и управляющим директором Росбанка (до 2010 года).

На посту министра экономического развития Орешкин сменил Алексея Улюкаева, который в ночь на 15 ноября был задержан, как утверждает следствие, с поличным при получении взятки в 2 миллиона долларов. По версии СК, Улюкаев вымогал взятку за содействие «Роснефти» в покупке «Башнефти».

Спустя несколько часов после того, как суд отправил Улюкаева под домашний арест, президент РФ уволил его с поста министра экономического развития в связи с утратой доверия. Минэкономразвитя Улюкаев возглавлял с июня 2013 года.

Темы: Отставки и назначения в российской политике, Министерство финансов РФ, Министерство экономического развития РФ
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Комментарии читателей
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30.11.2016, 22:37
Гость: хорошо бы

если б!но либералов от кормушки оглоблей неотогнать!
30.11.2016, 22:36
Гость: для неучей

гайдар эту школу открыл!
30.11.2016, 22:35
Гость: 16 млн910 тыщ руб

на его должности платят только за кивок в краткосрочной беседе!
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