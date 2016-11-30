Аудиторы нашли у РЖД возможность сэкономить 130 миллиардов рублей

Аудиторы компании Deloitte пришли к выводу, что оптимизация расходов позволила бы ОАО «Российские железные дороги» сэкономить от 95 до 130 миллиардов рублей по итогам 2016 года. Об этом пишут «Ведомости», которым удалось ознакомиться с результатами проверки РЖД, проводившейся Deloitte по заказу Минэкономразвития.

Эксперты Deloitte, в частности, пришли к выводу, что РЖД совершенно не экономит на закупках. Средний размер скидки по контрактам составляет всего 1,8 процента, что является худшим показателем среди крупнейших госкомпаний. Низкая эффективность тендеров РЖД, предположила Deloitte, может быть следствием «потенциальных сделок с заинтересованностью».

Другой возможностью снижения расходов для РЖД, по мнению аудиторов, могла бы стать оптимизация штата. В компании, указали они, слишком раздут управленческий аппарат. Сокращение персонала компании на 4 процента (около 35 тысяч человек) помогло бы РЖД сэкономить 25–60 миллиардов рублей.

Кроме того, считают в Deloitte, для сокращения расходов РЖД следует провести ревизию масштабных проектов, включая строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань и модернизацию БАМа и Транссиба.

В Deloitte также предложили РЖД отказаться от покупки пассажирских поездов «Ласточка», на которые компания планирует потратить до 2018 года 49 миллиардов рублей.

«Нерыночный характер отношений между заказчиками в РЖД и претендентами на госзаказ прослеживается как на стадии подготовки конкурсной документации, так и на этапе конкурсного отбора», — говорится в исследовании. Так, конкурс стоимостью 54 миллиарда рублей на строительство 40 объектов для модернизации БАМа и Транссиба проводился только три недели.

Ранее сообщалось, что правительство может в декабре дополнительно проиндексировать тарифы РЖД на 2 процента. Как писали «Ведомости» со ссылкой на источники в РЖД, дополнительная индексация тарифов «будет премией за повышение эффективности работы компании».