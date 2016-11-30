Москва не считает слова Эрдогана о свержении Асада официальным заявлением

Россия не считает заявления президента Турции Реджепа Эрдогана о свержении сирийского режима Башара Асада официальной позицией Анкары. Об этом на брифинге 30 ноября заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает "Интерфакс".

Она отметила, что слова Эрдогана об Асаде приводились не прямой цитатой, а в пересказе. В связи с этим Россия будет опираться на ранее достигнутые договоренности.

«Как я поняла, и мы вчера изучали вопрос, поскольку эта цитата наделала много шума, это непрямая цитата, это было сказано не под запись», — сказала Захарова.

В Кремле заявили, что высказывание Эрдогана стало неожиданным.

«Заявление действительно стало новостью, это очень серьезное заявление, которое в целом диссонирует с предыдущими, и заявление, которое диссонирует с нашим пониманием ситуации. С нашим как государства, Вооруженные силы которого — единственные — находятся в легитимном режиме на территории САР, то есть на основе обращения легитимных властей», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

29 ноября Эрдоган, выступая на конференции в Стамбуле, заявил, что турецкая армия начала операцию в Сирии, «чтобы положить конец правлению тирана Асада, который устроил государственный террор». Ранее Турция декларировала другие цели операции: борьба с террористами «Исламского государства» и вооруженными отрядами курдов.