Войска ПВО в Крыму перевели на усиленный режим из-за стрельб на Украине

Войска противовоздушной обороны (ПВО) России в Крыму переведены на усиленный режим в связи с объявленными Украиной ракетными стрельбами в акватории Черного моря 1 и 2 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах полуострова.

«Силы ПВО России в Крыму переведены на усиленный режим работы», — заявил он. И уточнил, что на усиленный режим переведены не только наземные средстве ПВО, но и корабельные, так как корабли Черноморского флота являются самодостаточными боевыми единицами для отражения подобных угроз.

Собеседник агентства назвал проведение Украиной стрельб своеобразным пиар-ходом, рассчитанным на создание нервозной обстановки. «Однако военными это в любом случае воспринимается как реальная и потенциальная угроза», — отметил он.

24 ноября 2016 года Украина издала НОТАМ (авиационное уведомление) об активировании опасных зон в районе полетной информации «Симферополь» в связи с планируемыми 1 и 2 декабря ракетными стрельбами. В Росавиации заверили, что закрытия воздушного пространства над Крымом не будет, так как неправомочные решения украинской стороны будут отменены.

Президенту России Владимиру Путину доложили о планах Украины провести 1 и 2 декабря ракетные стрельбы в районе Симферополя в Крыму, сообщил 29 ноября пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков. Он заверил, что Минтранс, который курирует область полетов гражданской авиации, что необходимо по этому вопросу.

30 ноября Песков заявил, что впервые слышит о письме российского Минобороны украинскому военному атташе, в котором якобы содержится предупреждение о действиях России в случае украинских ракетных стрельб вблизи Крыма. О письме сообщили украинские СМИ, по данным которых российское военное ведомство якобы предупредило Киев, что Россия будет сбивать угрожающие Крыму украинские ракеты и может нанести удар по пусковым установкам этих ракет.