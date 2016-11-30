]]> ]]>
Главная В России Новости

Войска ПВО в Крыму перевели на усиленный режим из-за стрельб на Украине

19:17 30.11.2016
Фото с сайта sdelanounas.ru
Фото с сайта sdelanounas.ru
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Войска противовоздушной обороны (ПВО) России в Крыму переведены на усиленный режим в связи с объявленными Украиной ракетными стрельбами в акватории Черного моря 1 и 2 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах полуострова.

«Силы ПВО России в Крыму переведены на усиленный режим работы», — заявил он. И уточнил, что на усиленный режим переведены не только наземные средстве ПВО, но и корабельные, так как корабли Черноморского флота являются самодостаточными боевыми единицами для отражения подобных угроз.

Собеседник агентства назвал проведение Украиной стрельб своеобразным пиар-ходом, рассчитанным на создание нервозной обстановки. «Однако военными это в любом случае воспринимается как реальная и потенциальная угроза», — отметил он.

24 ноября 2016 года Украина издала НОТАМ (авиационное уведомление) об активировании опасных зон в районе полетной информации «Симферополь» в связи с планируемыми 1 и 2 декабря ракетными стрельбами. В Росавиации заверили, что закрытия воздушного пространства над Крымом не будет, так как неправомочные решения украинской стороны будут отменены.

Президенту России Владимиру Путину доложили о планах Украины провести 1 и 2 декабря ракетные стрельбы в районе Симферополя в Крыму, сообщил 29 ноября пресс-секретаря главы государства Дмитрий Песков. Он заверил, что Минтранс, который курирует область полетов гражданской авиации, что необходимо по этому вопросу.

30 ноября Песков заявил, что впервые слышит о письме российского Минобороны украинскому военному атташе, в котором якобы содержится предупреждение о действиях России в случае украинских ракетных стрельб вблизи Крыма. О письме сообщили украинские СМИ, по данным которых российское военное ведомство якобы предупредило Киев, что Россия будет сбивать угрожающие Крыму украинские ракеты и может нанести удар по пусковым установкам этих ракет.

Темы: Крым, Ситуация вокруг Крыма
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.11.2016, 22:38
Гость: Странно, что Вы не знаете, что в США нет такого министра ...

Есть госсекретарь.
30.11.2016, 22:25
Гость: Андрей

Хороший случай проверить боеготовность войск ПВО.
30.11.2016, 22:20
Гость: ответ

В СБ ООН в случае такого поворота,1-за,1-воздержался,3 против.Так что,если,как говорят в народе,"очко жим-жим",то и разговоры нечего вести.До наших диванов никакие ракеты пока не долетят,а в Крыму пусть сами расхлебывают.Ума же хватило к России,то есть,к ВВП присоединиться.
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.