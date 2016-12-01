Белогорские власти решают проблемы моногорода только на бумаге?

Еще в 2014 году распоряжением Правительства России Белогорск был признан моногородом с риском ухудшения социально-экономического положения

Впрочем, в самом Белогорске муниципальные власти вспомнили об этом, судя по всему, лишь спустя два года.

Фото с сайта ampravda.ru

Поводом стал семинар для глав монопрофильных городов, в котором участвовал и глава Белогорска Станислав Мелюков. Организаторы семинара призывали градоначальников озаботиться проблемами безработицы и создавать новые рабочие места за счет развития малого и среднего бизнеса.

К сожалению, проблемы муниципалитета администрация, очевидно, собралась решать лишь на бумаге. В повестке городских властей стоит пока лишь разработка плана развития города до 2020 года: подготовка паспорта моногорода, разработка мер поддержки малого и среднего бизнеса, а также стандарта внедрения «5 шагов благоустройства повседневности». Сам стандарт планируется внедрять в 2018 году.

Если учесть, что власть в городе меняется редко и глава Белогорска находится в своем кресле уже третий срок подряд, рассчитывать на скорую реализацию и без того не очень амбициозных планов улучшения белогорской жизни избирателям вряд ли стоит

А пока Белогорск мало похож на место, в котором хочется жить. Местный «малый бизнес» ярко засветился в федеральных СМИ, когда на прошлой неделе полиция изъяла здесь более шести тысяч бутылок фальшивой водки, а ходе последующих обысков и проверок еще несколько сот пустых бутылок, спиртосодержащую жидкость, коробки с этикетками, дозаторами и крышками, а также оборудование для розлива. Полиция полагает, что злоумышленники разводили спирт водой в бочке и разливали в бутылки с этикетками известных брендов. Кстати, опасный контрафакт продавался в торговой сети региона. Количество пострадавших от такой «предпринимательской деятельности» пока неизвестно.

Да и некоторые представители полиции доверия в Белогорске не вызывают. Недавно высокопоставленного полицейского арестовали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере: задержанным оказался начальник местной полиции - заместитель руководителя межмуниципального отдела МВД «Белогорский». По озвученной версии следствия, за пособничество в преступной деятельности местный предприниматель заплатил главному полицейскому 1 миллион 650 тысяч рублей.

