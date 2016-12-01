В Чечне закрылись все торговые точки по продаже алкоголя

В Чечне закрылись все торговые точки по продаже спиртных напитков. Это произошло после крупного ДТП, в котором погибли семь человек, сообщил руководитель оперативного штаба по профилактике ДТП, председатель парламента республики Магомед Даудов.

"После недавней аварии на трассе "Кавказ" предприниматели, которые занимались продажей алкоголя, добровольно отказались от своей деятельности", — цитирует РИА Новости заявления Даудова на совещании у главы Чечни Рамзана Кадырова по вопросам смертности и травматизма на дорогах региона.

По словам спикера парламента, в республике было 20 точек по реализации спиртных напитков. Теперь в регионе нет ни одного магазина, в котором продается алкоголь, подчеркнул Даудов.

Кадыров отметил, что водитель, который сел за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, должен подвергаться самому строгому наказанию, в том числе общественному порицанию.

Крупное ДТП произошло в конце ноября на федеральной трассе "Кавказ" — пьяный водитель Ford выехал на встречную полосу и врезался в Lada Priora. В результатет аварии погибли семь человек, в том числе двое детей.