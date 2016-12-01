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С 2017 года алкоголь можно будет купить водительским правам

12:22 1.12.2016
Акцизная марка © KM.RU, Илья Шабардин
© KM.RU, Илья Шабардин
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Минпромторг предложил разрешить россиянам покупать алкоголь по водительским удостоверениям. Документ может вступить в силу уже весной 2017 года.

Свое мнение об этой инициативе в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

«Сам факт наличия прав — это подтверждение наличия совершеннолетия. Конечно, разумно включить этот документ», — отметил специалист.

Эксперт подчеркнул, что в то же время продавцы должны обязательно спрашивать у покупателей документ, где указан возраст.

«У нас в законе сказано, что если у продавца возникают сомнения в возрасте покупателя, то он может потребовать документы, подтверждающие дату рождения. Я бы написал прямую норму — алкоголь продается только по предъявлению документа», — добавил Шапкин.

Сейчас по водительским правам можно покупать сигареты.
 

Темы: Россия, Производство и продажа алкоголя
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01.12.2016, 13:18
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