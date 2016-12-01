]]> ]]>
Главная В России Новости

Роскосмос уточнил обстоятельства крушения «Прогресса»

21:33 1.12.2016
Фото с сайта roscosmos.ru
Фото с сайта roscosmos.ru
Материалы по теме:

В Роскосмосе подтвердили потерю грузового корабля «Прогресс». Причиной гибели космического грузовика стала нештатная ситуация, сообщается на сайте госкорпорации.

Она произошла на высоте примерно 190 километров над труднодоступной безлюдной гористой территорией республики Тыва. В сообщении отмечается, что большинство фрагментов «Прогресса» сгорели в плотных слоях атмосферы. В настоящее время государственная комиссия анализирует сложившуюся нештатную ситуацию.

В Роскосмосе подчеркнули, что потеря грузового корабля не отразится на нормальной работе систем МКС и жизнедеятельности экипажа станции.

Источник в космической отрасли сообщил РИА Новости, что запуски ракет-носителей типа «Союз-У» (такая ракета должна была доставить «Прогресс» на орбиту) могут быть приостановлены еще до того, как аварийная комиссия завершит свою работу. Он добавил, что эти ракеты снимаются с производства.

Ракета-носитель «Союз-У» с грузовиком «Прогресс МС-04» была запущена вечером 1 декабря с Байконура. На 383 секунде полета пропала телеметрия. Предполагается, что неполадка возникла на этапе работы двигателя третьей ступени РД-0110. Корабль должен был доставить на МКС 2,5 тонны различных грузов.
 

Темы: Россия, Происшествия, Международная космическая станция, Космическая промышленность, Роскосмос
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
02.12.2016, 01:59
Гость: Елена Москва

Вряд ли там такие уж фиговые специалисты. Просто, видимо, как и везде, один человек выполняет работу за троих. Причем этот один, скорее всего, пенсионер или около того. Потому что инженерные кадры России были разогнаны еще 20 лет назад. И система их подготовки практически уничтожена. А вот руководят Роскосмосом, опять же, как и везде, действительно фиговые людишки... Которые, с сожалению, по скудоумию своему, даже не могут понять, ЧЕМ они руководят...
02.12.2016, 01:10
Гость: Сравним:

соотношение зарплат директора и слесаря-сборщика 6-го разряда, например, на Заводе имени Хруничева, в советское время и сейчас...
02.12.2016, 00:43
Гость: Вероятность

отказа всегда существует, но в данном случае похоже на системную ошибку технического контроля. Неужели и в космической отрасли качество и сертификацию продукции проверяют аудитами? Собрали бухгалтеров, экономистов и пр не технический персонал, проверили наличие и правильность ведения документации, отчитались и все - чики-брики.
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.