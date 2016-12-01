Роскосмос уточнил обстоятельства крушения «Прогресса»

В Роскосмосе подтвердили потерю грузового корабля «Прогресс». Причиной гибели космического грузовика стала нештатная ситуация, сообщается на сайте госкорпорации.

Она произошла на высоте примерно 190 километров над труднодоступной безлюдной гористой территорией республики Тыва. В сообщении отмечается, что большинство фрагментов «Прогресса» сгорели в плотных слоях атмосферы. В настоящее время государственная комиссия анализирует сложившуюся нештатную ситуацию.

В Роскосмосе подчеркнули, что потеря грузового корабля не отразится на нормальной работе систем МКС и жизнедеятельности экипажа станции.

Источник в космической отрасли сообщил РИА Новости, что запуски ракет-носителей типа «Союз-У» (такая ракета должна была доставить «Прогресс» на орбиту) могут быть приостановлены еще до того, как аварийная комиссия завершит свою работу. Он добавил, что эти ракеты снимаются с производства.

Ракета-носитель «Союз-У» с грузовиком «Прогресс МС-04» была запущена вечером 1 декабря с Байконура. На 383 секунде полета пропала телеметрия. Предполагается, что неполадка возникла на этапе работы двигателя третьей ступени РД-0110. Корабль должен был доставить на МКС 2,5 тонны различных грузов.

