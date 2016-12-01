Украина отодвинула зону ракетных стрельб от границ с Крымом

Украина в ночь на 1 декабря разместила в системе оповещения пилотов NOTAM новое авиационное уведомление, в котором сообщила, что зона ракетных стрельб в Черном море сдвигаются в нейтральные воды к западу от Крыма, сообщило в четверг, 1 декабря, РИА Новости со ссылкой на представителя Росавиации.

«Новые зоны находятся в нейтральных водах, территориальные воды России не затрагиваются», — заявил он.

Представитель Росавиации признал, что эта зона является зоной ответственности российских диспетчеров. Но заверил, что на безопасность полетов это не повлияет.

Замминистра транспорта Валерий Окулов отметил, что новые опасные зоны, установленные Украиной, не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в Симферополь. «Тот коридор, который доходит до Краснодара или Анапы и потом на запад, на Симферополь — он не перекрывается организованно. Эти зоны не захватываются», — приводит его слова, сказанные в кулуарах форума «Транспорт России», агентство «Интерфакс».

Командование ВВС Украины на своей странице в Facebook подтвердило, что «были уточнены размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря в сторону ее уменьшения». «Граница восточной части указанной зоны проходит в 27-30 км от северо-западного побережья Крыма, непосредственное место проведения пусков на расстоянии 90 км, что полностью исключает любую угрозу для жителей полуострова», — говорится в сообщении.

1 декабря вооруженные силы Украины начали учебные ракетные стрельбы над акваторией Черного моря недалеко от побережья Крыма. О планах Киева устроить учебные ракетные стрельбы в районе Крыма в зоне полетной информации «Симферополь» стало известно 25 ноября.

Президенту России Владимиру Путину доложили о планах Украины провести 1 и 2 декабря ракетные стрельбы в районе Симферополя в Крыму. Войска противовоздушной обороны (ПВО) России в Крыму были переведены на усиленный режим работы.

Минобороны России направило украинской стороне военно-дипломатическую ноту с указанием, что Украина своими стрельбами нарушит границы территориального моря России и нормы международного права, и российского законодательства.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил «Ведомостям», что переданная 25 ноября Украине нота Минобороны содержала указание на то, что Москва будет сбивать украинские ракеты во время заявленных украинским министерством обороны стрельб 1 и 2 декабря. Он пояснил, что Россия прибегнет к таким мерам в случае, если от украинских ракет будет исходить опасность.