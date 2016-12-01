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Путин начал послание Федеральному собранию. Прямая трансляция

12:15 1.12.2016
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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В Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин начал зачитывать послание Федеральному собранию.

Свою речь глава государства начал с того, что обозначил темы послания. «Речь пойдет о наших задачах в экономике, социальной сфере, внутренней и внешней политике", - сказал Путин.

«Нам приходится решать эти задачи в сложных и неординарных условиях», — отметил он. «Граждане объединились вокруг патриотических ценностей не потому, что всем довольны. Трудностей и пробем сейчас хватает, но есть понимание их причин, а главное уверенность, что вместе мы их преодолеем», — сказал он.

«Любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро», — отметил он, добавив, что это особенность «нашей культуры».

Говоря о выборах в Госдуму, он отметил, что авторитет законодательной власти вырос. «Особенная отвественность на партии «ЕР», которая отмечает сегодня свое 15-летие», — сказал президент, призвал выстроить работу нижней палаты парламента так, чтобы все обязательства и обещания перед гражданами РФ были выполнены.

Путин также заявил, что курс на демократию будет продолжен.

Темы: Россия, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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01.12.2016, 13:47
О?

ЕСЛИ БЫ БЫЛО "СЛАВА КПСС!", ТО ТОПЛИВО НЕ СТОИЛО 37.68! ВСЁ ЕЩЁ В ЛЕТАРГИИ? ПРОСНИСЬ! НА ДВОРЕ ЕДРО, а у руля ТВОИ ХОЗЯЕВА.
01.12.2016, 13:34
Трезвый

В зале сидят тысяча приближенных к трону и сколько миллионов пустых затрат бюджета можно было избежать если бы они сидели дома или на работе и слушали послание по телеку.Как всегда много слов,но мало конкретики и ничего нового.Проблем в стране выши крыши и их пустопорожными речами не решить.У меня все больше создается мнение что все что сейчас происходит в России напоминает последние годы при царе Николя и все завершится также как в начале 17 года.А вы как думаете?
01.12.2016, 13:16
алекс

«Нужно учитывать, что в цифровых технологиях кроются и риски. Необходимо укреплять защиту от киберугроз. Предлагаю запустить программу экономики нового поколения – цифровой экономики», –заявил Путин.

Вот это бред! Сам не знает что наделал!!
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