Путин начал послание Федеральному собранию. Прямая трансляция

В Георгиевском зале Кремля президент РФ Владимир Путин начал зачитывать послание Федеральному собранию.

Свою речь глава государства начал с того, что обозначил темы послания. «Речь пойдет о наших задачах в экономике, социальной сфере, внутренней и внешней политике", - сказал Путин.

«Нам приходится решать эти задачи в сложных и неординарных условиях», — отметил он. «Граждане объединились вокруг патриотических ценностей не потому, что всем довольны. Трудностей и пробем сейчас хватает, но есть понимание их причин, а главное уверенность, что вместе мы их преодолеем», — сказал он.

«Любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро», — отметил он, добавив, что это особенность «нашей культуры».

Говоря о выборах в Госдуму, он отметил, что авторитет законодательной власти вырос. «Особенная отвественность на партии «ЕР», которая отмечает сегодня свое 15-летие», — сказал президент, призвал выстроить работу нижней палаты парламента так, чтобы все обязательства и обещания перед гражданами РФ были выполнены.

Путин также заявил, что курс на демократию будет продолжен.