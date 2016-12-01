Путин рассказал о смысле политики России

Президент России Владимир Путин рассказал о «смысле всей политики» страны. Об этом он сообщил, обращаясь с посланием к Федеральному собранию в четверг, 1 декабря.

«Это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демократические программы, на улучшение экологии, здоровья людей, на развитие образования и культуры», — сказал глава государства.

Путин отметил, что одним из положительных результатов стало продолжение естественного прироста населения страны. Президент также пообещал продолжать изменения в социальной сфере, «чтобы она становилась ближе к людям, к их запросам, была более современной и справедливой».

Ранее глава государства подчеркнул, что Россия продолжит курс на развитие демократической политической системы. Путин отметил, что подобный курс «абсолютно оправдан».