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Путин рассказал о смысле политики России

13:20 1.12.2016
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин рассказал о «смысле всей политики» страны. Об этом он сообщил, обращаясь с посланием к Федеральному собранию в четверг, 1 декабря.

«Это сбережение людей, умножение человеческого капитала как главного богатства России. Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демократические программы, на улучшение экологии, здоровья людей, на развитие образования и культуры», — сказал глава государства.

Путин отметил, что одним из положительных результатов стало продолжение естественного прироста населения страны. Президент также пообещал продолжать изменения в социальной сфере, «чтобы она становилась ближе к людям, к их запросам, была более современной и справедливой».

Ранее глава государства подчеркнул, что Россия продолжит курс на развитие демократической политической системы. Путин отметил, что подобный курс «абсолютно оправдан».

Темы: Россия, Президент России, Социальные проблемы в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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01.12.2016, 22:01
кадет

На чем основывается такая увеенность?
01.12.2016, 19:06
кадет

Ни о какой социальной справедливости не может идти речь, пока 90% национального богатства принадлежат менее чем 2% населения страны.
Это - основа той самой несправедливости. И пока эта основа не будет разрушена, все "обращения", все "послания" - не более чем пустопорожняя болтовня, призванная скрыть основополагающее противоречие.
01.12.2016, 18:45
Более

замечательного никогда не было, появится только через 8 лет,
а затем все будут говорить иначе.
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