]]> ]]>
Главная В России Новости

Президент утвердил концепцию внешней политики России

18:27 1.12.2016
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

Президент России Владимир Путин утвердил концепцию внешней политики государства. Текст подписанного им указа опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечено, что внешнеполитическая деятельность РФ направлена на «обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территориальной целостности, укрепление правового государства и демократических институтов».

Россия намерена укреплять свои позиции в системе мирохозяйственных связей, не допускать дискриминации своих товаров, услуг и инвестиций, развивать отношения с государствами на основе уважения принципов независимости, суверенитета и прагматизма.

РФ будет бороться против военных интервенций, нарушающих суверенитет государств, и прочих форм стороннего вмешательства, нарушающих нормы международного права. Отношения с НАТО будут выстраиваться с учетом степени готовности альянса к равноправному партнерству. При этом в концепции отмечено, что Россия негативно относится к расширению альянса и приближению его военной инфраструктуры к своим границам.

Россия будет защищать интересы своих граждан, в том числе проживающих за рубежом, распространять и укреплять в мире роль русского языка, популяризировать достижения национальной культуры и исторического наследия.

Документ был подписан Путиным 30 ноября и с этого же дня вступил в силу. Указ о концепции внешней политики от 12 февраля 2013 года утратил свою силу.
 

Темы: Россия, Внешняя политика России, Президент России, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.12.2016, 23:24
Гость: какие

факты?Одна болтовня!Особенно про 300 лет..сам считал?Или форумный математик помог?
01.12.2016, 22:57
Гость: 22;56

Да в принципе правильно сделали.
01.12.2016, 22:55
Гость: А вам слабо?

Действующий президент Франции Франсуа Олланд заявил, что не будет бороться за пост главы государства после окончания первого срока полномочий. Олланд напомнил о своих обещаниях и о мерах по их воплощению в жизнь.
Все комментарии (11)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.