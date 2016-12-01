Президент утвердил концепцию внешней политики России

Президент России Владимир Путин утвердил концепцию внешней политики государства. Текст подписанного им указа опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе отмечено, что внешнеполитическая деятельность РФ направлена на «обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территориальной целостности, укрепление правового государства и демократических институтов».

Россия намерена укреплять свои позиции в системе мирохозяйственных связей, не допускать дискриминации своих товаров, услуг и инвестиций, развивать отношения с государствами на основе уважения принципов независимости, суверенитета и прагматизма.

РФ будет бороться против военных интервенций, нарушающих суверенитет государств, и прочих форм стороннего вмешательства, нарушающих нормы международного права. Отношения с НАТО будут выстраиваться с учетом степени готовности альянса к равноправному партнерству. При этом в концепции отмечено, что Россия негативно относится к расширению альянса и приближению его военной инфраструктуры к своим границам.

Россия будет защищать интересы своих граждан, в том числе проживающих за рубежом, распространять и укреплять в мире роль русского языка, популяризировать достижения национальной культуры и исторического наследия.

Документ был подписан Путиным 30 ноября и с этого же дня вступил в силу. Указ о концепции внешней политики от 12 февраля 2013 года утратил свою силу.

