«Бессмысленный и беспощадный» экшн Сергея Митрохина

Как только не называют Сергея Митрохина, председателя московского регионального отделения партии «Яблоко»: мастером популистских экшенов с «разоблачением», медиаскандалистом и другими эпитетами

Но, несмотря на это, достичь славы Григория Явлинского, основателя «Яблока», ему не удается.

Скандалов, на которых Митрохин старался сделать себе пиар – не счесть. Это подтверждают и политические эксперты: «Чаще с его персоной связывают бессмысленные медиаскандалы, к примеру - противостояние с командой Навального, нежели позитивные и реальные дела».

Последний свой скандал Митрохин решил создать на детях. Точнее, на их питании в детских садах. Родительская общественность посетила дошкольное отделение московской школы №41 с целью инспекции и дегустации блюд. Митрохин заявил, что тоже был на дегустации. Чуть позже на сайте партии «Яблоко» появилось обвинение в адрес компании «Конкорд» в том, что еду подают в виде «полуфабрикатов, на 60% состоящих изо льда».

Представители компании с обвинением не согласны, они ответили, что все блюда из меню готовятся непосредственно на пищеблоке. Подтвердить это могут и родители, которые инспектируют пищеблок несколько раз в неделю. Кроме того, на сайте партии утверждается, что «блюда либо недосолены, либо пересолены». Представители компании на это заявили, что все блюда готовятся строго по технологическим картам. А в журнале бракеража готовой продукции никаких замечаний ни по качеству, ни по весу продуктов участники проверки не оставили.

Стоит отметить и тот факт, что у заказчика нет претензий к качеству оказываемых услуг. А родители и вовсе имеют полный доступ к пищеблоку во время его работы. Соответственно, конфликта между «Конкордом» и родителями тоже нет. Но Митрохин твердо решил во что бы то ни стало «поддержать требования родителей по улучшению качества блюд», хоть таких требований и не существует.

Анпеткова Наталья, мать одного из дошкольников, инициативу депутата не поддержала: «Честно говоря, я вообще не понимаю, о чем говорит Митрохин, на дегустации обсуждались совсем другие вопросы, да и обвинений в адрес компании мы не выдвигали, нас она вполне устраивает».

По всей видимости, депутату все равно за что браться, лишь бы на этом можно было сделать пиар. Однопартийцы давно его не поддерживают. Явлинский говорит, что у Митрохина «сгорели предохранители» и он «бесконечно устал». Да и в партии из-за нынешнего «первого лица» царят упаднические настроения. Несостоятельность действий депутата отмечают все, кроме него самого.