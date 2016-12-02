Падение «Прогресса» напомнило аварию пятилетней давности

Проблемы в космической отрасли носят системный характер, считают эксперты

Буквально через три дня после заявления вице-премьера Дмитрия Рогозина о том, что «России удалось преодолеть череду неудач» в космической отрасли, страна потеряла очередной космический аппарат. Роскомос признал гибель «Прогресса», запущенного к МКС. Специалисты гадают, имеют ли к аварии отношение украинские комплектующие и что именно надо сделать, чтобы подобное не повторялось.

Грузовой космический корабль «Прогресс МС04» был потерян на высоте 190 км над Тувой, недалеко от монгольской границы, большинство его обломков сгорели в плотных слоях атмосферы, сообщил в четверг вечером Роскосмос.

«До 382-й секунды полет ракеты-носителя проходил штатно. После 382-й секунды прием телеметрической информации прекратился. Штатные средства контроля не зафиксировали функционирование корабля на расчетной орбите», – говорится в сообщении. «Государственная комиссия проводит анализ сложившейся нештатной ситуации. Потеря грузового корабля не скажется на нормальном функционировании систем МКС и жизнедеятельности экипажа станции», – сообщила пресс-служба госкорпорации.

Ранее источник ТАСС в ракетно-космической отрасли сообщил, что наземные средства контроля зафиксировали разрушение корабля перед потерей телеметрии. Он не исключил, что причиной послужил взрыв.

Разрушить «Союз» мог украинский «Коммунар»

Ракета-носитель «Союз-У» стартовала с космодрома Байконур в четверг в 17.51 мск. Корабль «Прогресс» должен был доставить на Международную космическую станцию (МКС) 2,5 тонны различных грузов. В Сети появилось видео, автор которого заявляет, что в ролике запечатлено падение в небе над Тувой обломков космического корабля «Прогресс», неудачно запущенного на орбиту с космодрома Байконур.

Технические проблемы в системах, произведенных украинским предприятием, могли привести к аварии, сообщил источник на Байконуре. «Если произошла авария, то причиной может быть неисправность двигателя РД-0110, произведенного в Воронеже, или неисправность системы управления, по предварительным данным, произведенной на харьковском ГНПП «Коммунар», – сказал источник.

Двигатели, аналогичные установленным на третьей ступени ракеты-носителя «Союз-У», могут быть задействованы на ряде других ракет, сообщил «Интерфаксу» источник в отрасли. «На третьей ступени были установлены двигатели производства Воронежского механического завода РД-0110, произведенные в 2014 году. Всего тогда было произведено порядка 20 таких двигателей. Они еще могут оставаться на складах и устанавливаться на другие ракеты», – сказал собеседник. Скорее всего, теперь проверят все оставшиеся на складах двигатели такого типа, особенно произведенные в 2014 году, полагает источник.

Конструктор ракетных двигателей Павел Булат считает, что проблемы в отрасли носят системный характер. По его словам, по сравнению с авиационной в космической отрасли царит архаика. «Все основано на очень древних технологиях с заделом. Поэтому космодром Восточный с такими проблемами строился и «Ангару» так долго делали. Плюс смена поколений. Раньше была военная приемка. После ОТК еще дополнительно проверяли. На заводе имени Хруничева было около 60 военпредов, а осталось чуть больше 10», – сказал газете ВЗГЛЯД Булат, возглавляющий международную лабораторию Университета ИТМО «Новые материалы и нанопленки для компонентной базы силовой, СВЧ электроники и микросенсорики».

По его словам, контролеров теперь «банально мало». «Некоторые вещи приходится пропускать. Если раньше, условно говоря, на ракетном заводе делали банальную операцию: на шланг накручивалась гайка. Я сам видел, как это выглядело: на шланг наставляли гайку, и проверяющие ставили две подписи. И только после этого рабочие закручивали ее. И еще две подписи. Вот так принималась работа. Сейчас делать это просто нереально. Нет ни людей, ни денег. Соответственно, надо перестраивать технологии по контролю качества. Это требует времени. Надо же готовить специалистов», – считает Булат.

Два вуза двигателей «Прогресса»

Он отметил, что специалистов для космической отрасли в России, по сути, готовят два вуза: Бауманка и Военмех. «Сейчас более-менее стали появляться молодые ребята. Но остался букет проблем, и быстро их не решить. Надо быть готовым к тому, что, к сожалению, будут продолжать падать какое-то время», – сетует эксперт. Тем не менее он подчеркнул, что сам по себе «Прогресс» – очень надежный корабль, и «в следующий раз именно он не скоро еще откажет».

Похожая авария с ракетой-носителем «Союз-У», приведшая к падению грузовика «Прогресс М-12М», произошла 24 августа 2011 года, сообщил РИА «Новости» источник в отрасли. «Тогда на 325-й секунде произошло нарушение работы двигательной установки, приведшее к ее аварийному отключению», – напомнил он.

По словам источника, и тогда полет ракеты на участке работы первой и второй ступеней проходил штатно, система управления обеспечила устойчивое выведение «Союза» по заданной траектории. Отделение первых двух ступеней состоялось по штатной схеме и без замечаний. Однако на участке работы третьей ступени, на 309-й секунде полета, произошло нарушение работы двигателя РД-0110, приведшее к его аварийному выключению на 342-й секунде. В результате третья ступень с кораблем «Прогресс М-12М» не вышла на орбиту и по баллистической траектории вошла в атмосферу, где разрушилась.

Вследствие засорения тракта

Обломки космического грузовика, не сгоревшие в плотных слоях атмосферы, упали в горном Алтае. Жертв и разрушений на земле не было. Уже 29 августа была объявлена причина нештатной работы двигателя РД-0110 третьей ступени РН «Союз-У»: нарушение условий функционирования газогенератора. Проанализировав поведение параметров, характеризующих работу РД-0110, и результаты телеметрической информации, комиссия сделала вывод: к нарушению условий работы и снижению параметров двигателя и его аварийному выключению привело уменьшение расхода горючего в газогенераторе вследствие засорения тракта его подачи. Комиссия сочла выявленный производственный дефект случайным.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев не исключает, что новая авария напоминает старую – 2011 года. «Тогда потеря произошла тоже где-то на уровне третьей ступени. Что-то похожее, но явно не одно и то же», – сказал Моисеев газете ВЗГЛЯД. Между тем одна авария в год, по его словам, происходит «стандартно». «У нас проблема в том, что ломается та техника, которая уже не должна ломаться – старая и надежная, отработанная. Это очередной сигнал Роскосмосу, чтобы он еще более тщательно рассматривал вопрос надежности», – полагает эксперт.

Моисеев напомнил, что подобная программа по проверке надежности была принята после серий аварий с «Протонами» и «Союзами». Ее инициатором был тогдашний глава Роскосмоса Владимир Поповкин. «В каком состоянии эта программа – пока неизвестно... Нужно дорабатывать федеральную космическую программу с перебросом части средств на улучшение технологий производства, на улучшение надежности техники», – считает Иван Моисеев.

В свою очередь академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков пока не берется делать какие-либо выводы. Согласно данным телеметрии, авария произошла на 383-й секунде полета, то есть в период работы третьей ступени ракеты-носителя.

«Если исчезновение телеметрии свидетельствовало об аварийной ситуации, то подвела именно ракета. Почему это случилось – предстоит еще разобраться. Нужно посмотреть данные системы слежения за ракетными запусками и изучить информацию, которая поступила о якобы падении обломков. Когда будет собрана вся информация, тогда можно будет выдвигать версии. А пока мы имеем факт, что случилась аварийная ситуация и ракета не смогла вывести корабль на орбиту», – сказал Железняков.

Падал «огроменный ромбический» объект

Железняков не ждет, что ситуацию с аварийностью может исправить очередная программа по проверке качества. «Этих программ уже напринимали столько, что ими можно уже стены оклеивать. Как видите, ни одна из этих программ к реальному результату не привела. 28 ноября вице-премьер Дмитрий Рогозин говорил, что наконец-то череда аварий прервалась. Прервалась она всего лишь на три дня. То есть не все ладно в нашем ракетно-космическом королевстве. И эти структурные преобразования говорят лишь о том, что произошли перемещения между кабинетами, но реально ни контроля качества, ни нормальной работы предприятий пока не наблюдается. Все те проблемы, которые были, они так и остались. Все остальное – это только словесная шелуха», – считает Железняков.

«ВТБ Страхование», в котором был застрахован корабль, не обещает сразу покрыть потерю корабля. «Надо будет рассматривать документы, рассматривать обстоятельства аварии и после этого делать выводы», – сказал собеседник агентства, однако признал, что страховое покрытие составляло около 2,5 млрд рублей. Тем временем МЧС Тувы сообщило, что самих обломков корабля пока никто не нашел.

Однако местные жители видели в небе вспышки, сообщил источник в силовых структурах Тувы. Очевидцы в Туве и Хакасии также пишут в социальных сетях, что видели вспышки в небе примерно в то же время, когда могли упасть обломки. В частности, пользователи «ВКонтакте» из Саяногорска (Хакасия) пишут, что около 22.10 по местному времени (18.10 мск) видели «огроменный ромбический» объект, который приняли за метеорит. Жительница Саяногорска рассказала, что объекты, как ей показалось, «были разноцветные, какие-то странные».

Тем временем следующий «Прогресс» в Роскосмосе собираются отправить к МКС только 2 февраля.