]]> ]]>
Главная В России Новости

Российские саперы отправились разминировать Алеппо

21:51 2.12.2016
Фото с сайта Минобороны РФ
Фото с сайта Минобороны РФ
Сюжет: Сирийский кризис

В Сирию направлен отряд российских саперов для разминирования освобожденных от боевиков восточных районов Алеппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Отряд снабжен самыми современными комплектами разминирования, защиты и жизнеобеспечения, отметили в ведомстве. Наряду с саперами в состав отряда входят кинологи с минно-розыскными собаками.

Военнослужащие прошли инструктаж и практические занятия по гуманитарному разминированию и отбыли на базу Хмеймим самолетами Военно-транспортной авиации.

Ранее в Генштабе РФ заявили, что в разминировании Алеппо будут задействованы свыше 200 российских военных и 47 единиц техники.

Российские саперы уже имеют опыт по гуманитарному разминированию в Сирии. В первой половине текущего года они обезвредили в Пальмире около 18 тысяч взрывоопасных предметов, очистив территорию в 825 га, а также разминировав более восьми тысяч зданий.
 

Темы: Россия, Сирия, Военные конфликты в мире, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.12.2016, 03:39
Шурик

-Надо, Федя, надо!
03.12.2016, 02:56
По официальным уже данным

среди "сирийских беженцев" сирийцев не более десятой части. В основном же это представители воинственных исламских племен - афганцы, пакистанцы, сомалийцы, суданцы. Каждый год, только в США, их завозят по несколько десятков тысяч и селят "на всё готовое" преимущественно в глубинку, где проживают американцы германского происхождения. Тренд возник в начале 21 века, и усилился в последние годы. Таким образом, никакого отношения к российским действиям где бы то ни было и когда бы то ни было, эти явления не имеют.
02.12.2016, 22:28
Абалдеть

Сирийские мужики все беженцы, а воюют за них, за их страну и рискуют жизнями русские. А оно русским надо?
Все комментарии (4)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.