Российские саперы отправились разминировать Алеппо

В Сирию направлен отряд российских саперов для разминирования освобожденных от боевиков восточных районов Алеппо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Отряд снабжен самыми современными комплектами разминирования, защиты и жизнеобеспечения, отметили в ведомстве. Наряду с саперами в состав отряда входят кинологи с минно-розыскными собаками.

Военнослужащие прошли инструктаж и практические занятия по гуманитарному разминированию и отбыли на базу Хмеймим самолетами Военно-транспортной авиации.

Ранее в Генштабе РФ заявили, что в разминировании Алеппо будут задействованы свыше 200 российских военных и 47 единиц техники.

Российские саперы уже имеют опыт по гуманитарному разминированию в Сирии. В первой половине текущего года они обезвредили в Пальмире около 18 тысяч взрывоопасных предметов, очистив территорию в 825 га, а также разминировав более восьми тысяч зданий.

