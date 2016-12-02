СКР начал проверку по сообщению о забастовке моряков РФ в Амстердаме

Сахалинский следственный отдел Дальневосточного СУ на транспорте СКР проводит процессуальную проверку в связи с появившимися в СМИ сообщениями о забастовке российских моряков в столице Нидерландов.

Речь идет о судне «Николай Касатки», экипажу которого судовладелец – ООО «Парус» - задолжал зарплату в размере около 90 тысяч долларов, отмечаеся на сайте ведомства.

В рамках проверки следователи установят точный размер задолженности и дадут правовую оценку действиям лиц, которые нарушили правам моряков. По итгам проверки будет вынесено процессуальное решение.

По данным СМИ, «Николай Касаткин», приписанный к сахалинскому порту Невельск, был задержан с грузом краба в Амстердаме после проведения инспекции. Чиновники выявили не только задолженность морякам по зарплате, но и недействительные медсвидетельства экипажа, неверно составленные трудовые контракты, а также несоблюдение техники безопасности.

Судну запретили выход в море. Экипаж отказался производить его разгрузку до погашения задолженности. Судовладелец считает требования необоснованными и отказывается признавать большую часть задолженности.

