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СКР начал проверку по сообщению о забастовке моряков РФ в Амстердаме

21:13 2.12.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Сахалинский следственный отдел Дальневосточного СУ на транспорте СКР проводит процессуальную проверку в связи с появившимися в СМИ сообщениями о забастовке российских моряков в столице Нидерландов.

Речь идет о судне «Николай Касатки», экипажу которого судовладелец – ООО «Парус» - задолжал зарплату в размере около 90 тысяч долларов, отмечаеся на сайте ведомства.

В рамках проверки следователи установят точный размер задолженности и дадут правовую оценку действиям лиц, которые нарушили правам моряков. По итгам проверки будет вынесено процессуальное решение.

По данным СМИ, «Николай Касаткин», приписанный к сахалинскому порту Невельск, был задержан с грузом краба в Амстердаме после проведения инспекции. Чиновники выявили не только задолженность морякам по зарплате, но и недействительные медсвидетельства экипажа, неверно составленные трудовые контракты, а также несоблюдение техники безопасности.

Судну запретили выход в море. Экипаж отказался производить его разгрузку до погашения задолженности. Судовладелец считает требования необоснованными и отказывается признавать большую часть задолженности.
 

Темы: Россия, Нидерланды, Трудовые конфликты и забастовки в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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03.12.2016, 03:15
Гость: Уже не "моряки РФ"?

А что, они тоже предварительно ушли в отпуска, уволились и незамедлительно заблудились в трёх океанах, потеряв по дороге флаги и заляпав белой краской все свои опознавательные знаки? Шустро же ваши "работают"!
02.12.2016, 23:22
Гость: УГУ

Это не моряки РФ, а моряки ООО «Парус» с задолженностями по зарплате, недействительными медсвидетельствами экипажа, неверно составленными трудовыми контрактами, а также несоблюдением техники безопасности. Помимо всего прочего задержали их за контрабанду.
Даже в СМИ РФ следует писать о событиях правильно, в соответствии с законом и действительностью. Ребята на этом корыте являются заложниками ООО «Парус».
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