Роскомнадзор вынес The New Times предупреждение за не полностью скрытый мат

Роскомнадзор вынес предупреждение сайту The New Times за использование нецензурной брани. Нарушение было найдено в заметке «Чувства есть у всех и каждый сам за них в ответе», опубликованной 21 ноября.

Материал посвящен пикету против уголовной статьи об оскорблении чувств верующих, который прошел в Санкт-Петербурге 18 ноября.

«Вы что, хотите, чтобы ***** (проститутки) в церкви скакали? — допрашивал отца Григория пожилой мужчина, воинственно наступавший на подол его рясы», — говорится в тексте материала, при это в бранном слове была скрыта только одна буква.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций требует незамедлительно по получении данного предупреждения отредактировать материал «Чувства есть у всех и каждый сам за них в ответе» и в срок не позднее 10 дней с момента получения данного предупреждения сообщить об этом в регистрирующий орган.

В феврале журнал The New Times получил свое первое предупреждение. Издание в опубликованном материале не указало, что движение «Правый сектор» признано экстремистским и запрещено в России. За это журнал был оштрафован на 44 тысячи рублей.

Журнал The New Times и сайт издания зарегистрированы как два разных СМИ. По закону, если одно СМИ получает два предупреждения в течение года, у него по суду может быть отозвана лицензия.