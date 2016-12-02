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Роскомнадзор вынес The New Times предупреждение за не полностью скрытый мат

11:40 2.12.2016
Фото с сайта typejournal.ru
Фото с сайта typejournal.ru
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Роскомнадзор вынес предупреждение сайту The New Times за использование нецензурной брани. Нарушение было найдено в заметке «Чувства есть у всех и каждый сам за них в ответе», опубликованной 21 ноября.

Материал посвящен пикету против уголовной статьи об оскорблении чувств верующих, который прошел в Санкт-Петербурге 18 ноября.

«Вы что, хотите, чтобы ***** (проститутки) в церкви скакали? — допрашивал отца Григория пожилой мужчина, воинственно наступавший на подол его рясы», — говорится в тексте материала, при это в бранном слове была скрыта только одна буква.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций требует незамедлительно по получении данного предупреждения отредактировать материал «Чувства есть у всех и каждый сам за них в ответе» и в срок не позднее 10 дней с момента получения данного предупреждения сообщить об этом в регистрирующий орган.

В феврале журнал The New Times получил свое первое предупреждение. Издание в опубликованном материале не указало, что движение «Правый сектор» признано экстремистским и запрещено в России. За это журнал был оштрафован на 44 тысячи рублей.

Журнал The New Times и сайт издания зарегистрированы как два разных СМИ. По закону, если одно СМИ получает два предупреждения в течение года, у него по суду может быть отозвана лицензия.

Темы: Нарушения свободы слова в России, Взаимоотношения власти и СМИ в России, Реклама и СМИ в России, СМИ в России, СМИ и журналистика
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Комментарии читателей
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02.12.2016, 13:10
Гость: Закон должен сказать свое слово

Не может. Закон эмигрировал из России.
02.12.2016, 13:06
Гость: NN

Лучше уж попы православные, чем попы Ельцын-центра.
02.12.2016, 12:28
Гость: Делай, что должно и будь, что будет!

И все! Закон должен сказать свое слово.
Все комментарии (5)
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