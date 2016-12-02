Путину предоставят список губернаторов на увольнение

Внутриполитический блок Кремля, возглавляемый Сергеем Кириенко, в ближайшее время подготовит для президента Владимира Путина список регионов, где может потребоваться смена руководства. Об этом сообщает РБК.

По их словам, всего будет составлено три списка: тех, где может потребоваться замена, тех, где главу региона точно надо оставить на месте, и тех, где решение неочевидно. Собеседник телеканала подчеркнул, что тех глав регионов, которые останутся на своих постах, «точно надо будет перестать кошмарить».

Источник пояснил, что в тех регионах, где существуют крупные проблемы, «не уход губернатора» ударяет по доверию к президенту. Говоря о том, что станет фактором попадания в тот или ной список, источники пояснили, что главными критериями станут рейтинг руководителя и состояние экономики.

Источники уточнили, что также в ближайшее время создастся отдельное подразделение, которое займется подготовкой к региональным выборам.

Собеседники «Дождя» также утверждают, что в Кремле не планируют проводить реорганизацию администрации. «Мы видели публикации в СМИ и по этому поводу шутим, что останется только два управления – внутренней и внешней политики», — заявил источник.

Ранее, в ноябре, об предстоящей реорганизации со ссылкой на источники сообщал «Коммерсантъ». Сейчас администрация главы государства насчитывает 21 управление, и газета утверждала, что их число сократится почти вдвое.