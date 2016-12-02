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Путину предоставят список губернаторов на увольнение

15:13 2.12.2016
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Внутриполитический блок Кремля, возглавляемый Сергеем Кириенко, в ближайшее время подготовит для президента Владимира Путина список регионов, где может потребоваться смена руководства. Об этом сообщает РБК.

По их словам, всего будет составлено три списка: тех, где может потребоваться замена, тех, где главу региона точно надо оставить на месте, и тех, где решение неочевидно. Собеседник телеканала подчеркнул, что тех глав регионов, которые останутся на своих постах, «точно надо будет перестать кошмарить». 

Источник пояснил, что в тех регионах, где существуют крупные проблемы, «не уход губернатора» ударяет по доверию к президенту. Говоря о том, что станет фактором попадания в тот или ной список, источники пояснили, что главными критериями станут рейтинг руководителя и состояние экономики.
Источники уточнили, что также в ближайшее время создастся отдельное подразделение, которое займется подготовкой к региональным выборам.

Собеседники «Дождя» также утверждают, что в Кремле не планируют проводить реорганизацию администрации. «Мы видели публикации в СМИ и по этому поводу шутим, что останется только два управления – внутренней и внешней политики», — заявил источник.

Ранее, в ноябре, об предстоящей реорганизации со ссылкой на источники сообщал «Коммерсантъ». Сейчас администрация главы государства насчитывает 21 управление, и газета утверждала, что их число сократится почти вдвое.

Темы: Россия, Отставки и назначения в российской политике, Развитие регионов в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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02.12.2016, 21:52
Гость: Просто

А в Челябинске во всем виновато ---> 3D (Дураки, Дороги, Дубровский)
02.12.2016, 20:47
Гость: чинделе

А никуда негодные Полномочные представители Президента в этой схемке будут, или я на святое посягаю?
02.12.2016, 19:57
Гость: 1

Кажется у Президента стала появляться столь долго ожидаемая народом политическая воля. Это очень радует.
А увольнять надо не только губернаторов. На других высоких должностях полно мздоимцев и бракоделов.
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