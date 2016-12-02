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Путин призвал упростить получение российских паспортов

19:09 2.12.2016
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Президент России Владимир Путин потребовал от правительства принять меры к тому, чтобы упростить процедуру получения гражданства РФ. Особенно для граждан из бывших советских республик.

На совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку глава государства подчеркнул, что вопросы, связанные с приобретением российского гражданства «должны быть максимально разбюрокрачены», передает «Интерфакс». При этом Путин согласился с тем, что в данной сфере есть ряд составляющих, которые касаются обеспечения безопасности.

Президент также отметил, что послабления определенным категориям лиц должны быть предоставлен послабления. «Для людей творческих профессий точно совершенно нужно что-то предложить. Давайте как-то постараемся выйти из этой ситуации» - цитирует его агентство.

Путин добавил, что на нелегальном или полулегальном положении находятся более 10 миллионов человек. По его словам, власти должны учитывать данный факт, поскольку он связан с наведением порядка, особенно в крупных городах.
 

Темы: Россия, Отношения России с республиками бывшего СССР, Президент России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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02.12.2016, 22:45
Гость: Микс

Давно пора!!!
02.12.2016, 22:42
Гость: Зоя

Он зазывает сюда всю Среднюю Азию. Работой он их обеспечивает всех.
Его дела говорят о том, что Россия не для русских. Для кого угодно, для таджиков, узбеков, киргизов, но не для русских, чьи деды кровь проливали и жизнь отдавали за Россию.
02.12.2016, 21:07
Гость: Соломоново решение!

Своё населенье редеет в стране?...
Пополним его поголовьем извне,
Дабы "дорогих" россиян сокращенье
Режим не позорило мрачною тенью!
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