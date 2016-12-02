Путин призвал упростить получение российских паспортов

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства принять меры к тому, чтобы упростить процедуру получения гражданства РФ. Особенно для граждан из бывших советских республик.

На совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку глава государства подчеркнул, что вопросы, связанные с приобретением российского гражданства «должны быть максимально разбюрокрачены», передает «Интерфакс». При этом Путин согласился с тем, что в данной сфере есть ряд составляющих, которые касаются обеспечения безопасности.

Президент также отметил, что послабления определенным категориям лиц должны быть предоставлен послабления. «Для людей творческих профессий точно совершенно нужно что-то предложить. Давайте как-то постараемся выйти из этой ситуации» - цитирует его агентство.

Путин добавил, что на нелегальном или полулегальном положении находятся более 10 миллионов человек. По его словам, власти должны учитывать данный факт, поскольку он связан с наведением порядка, особенно в крупных городах.

