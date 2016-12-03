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Павел Медведев: пробить защиту банков на системном уровне невозможно

10:31 3.12.2016
Банк ВТБ © KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Иностранные спецслужбы готовят кибератаки на финансовую систему России. По информации ФСБ, нападение затронет ряд крупнейших российских банков в период с 5 декабря.

Подробнее об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал финансовый омбудсмен Павел Медведев.

«Если те люди, которые готовили атаку, квалифицированы, они понимают, что российские специалисты насторожились. И в обычные дни пробить защиту банков на системном уровне невозможно», — высказался эксперт.

Финансовый омбудсмен отметил, что никаких провокаций больше не будет.

«Конечно, локальные мошенничества удавались. У одного банка украли 100 миллионов рублей. Но на макроуровне провернуть какой-нибудь трюк не удавалось десятилетиями», — добавил Медведев.

Хакеры готовят атаки на банки и рассылку сообщений и публикаций в соцсетях о кризисе кредитно-финансовой системы и банкротстве ведущих российских организаций. Спецслужбы осуществляют все необходимые мероприятия по нейтрализации готовящихся угроз.

Темы: Россия, Компьютерная безопасность, Банки в России
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