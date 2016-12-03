Демографическая яма по-прежнему угрожает России

Уже через несколько лет убыль населения может составить 300 тысяч человек в год

Естественный прирост населения продолжается, в 2017 году суммарный коэффициент рождаемости в России составит 1,78%, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. В прошлом году он составлял 1,7%. То есть число семей с двумя и более детьми увеличивается, несмотря на экономические проблемы в стране.

По словам президента, этот показатель рождаемости в России выше, чем в Португалии, Чехии и в большинстве других европейских стран.

«Смысл всей социальной политики — умножение человеческого капитала как главного богатства нашей страны», — сказал глава государства.

Между тем, в октябре этого года в России зафиксирован самый большой спад рождаемости по отношению к тому же месяцу предыдущего года — почти 11%. Если в октябре 2015 года родилась 171 тысяча детей, то в нынешнем — 153 тысячи.

Это уже третий подобный случай в текущем году. В июле и сентябре месячные спады рождаемости достигали 8%. Это явные «звоночки», что страна стоит на грани спада абсолютной рождаемости, что вызвано сокращением численности молодого населения.

Негативная тенденция проявляется и в сокращении числа заключаемых браков. За 10 месяцев 2016 года их число уменьшилось на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Правда, тут, как замечают демографы, мог сказаться и такой фактор, как суеверие россиян — жениться в високосный год плохая примета.

Так можно ли считать, что мы избежим новой демографической ямы, о которой ещё несколько лет назад предупреждали демографы?

— Во-первых, не во всех европейских странах коэффициент рождаемости ниже, чем в России, как можно было понять со слов президента, — говорит председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. — В той же Франции в среднем — два ребёнка на женщину детородного возраста.

Да, у нас ещё сохраняется небольшой рост рождаемости. Но связан он, в том числе с отложенными рождениями — в конце 80-х годов был всплеск рождаемости. Женщины из этого поколения нередко рожают несколько позже, чем рожали ещё 20 лет назад. От этого наблюдается рост числа вторых рождений.

Но уже со следующего года начнётся серьёзный спад рождаемости в России. И к 2025 году положение будет близко к тому, которое мы наблюдали в 90-е годы. А это на деле будет означать, что мы будем терять примерно 300 тысяч человек в год. Интересно, чем нам тогда будут его объяснять? Происками нового «Обамы»?

Поэтому надо прямо говорить, что у нас — демографическая катастрофа. И при сохранении нынешних тенденций, число основного народа России — русских — сократится вдвое. Под угрозой будет само существование страны, по крайней мере, в нынешних границах.

— Что сделать для того, чтобы этого не случилось?

— Для начала — прямо признать, что дела с воспроизводством населения у нас плачевны. Упор надо в первую очередь делать на повышение рождаемости, а потом уже на увеличение продолжительности жизни. И для простого воспроизведения населения нам нужно, чтобы в России было не 7% семей с тремя и более детьми, а — 40%. Добиться этого можно только перейдя к массовому малоэтажному строительству. Причём должна быть грамотная политика расселения наших жителей. Сейчас у нас население стягивается в мегаполисы, где люди, как правило, не могут себе позволить иметь троих детей. Надо идти на серьёзные льготы по жилищной ипотеке для тех молодых, кто желает жить в провинции, в своих малоэтажных домах. И при этом необходима новая индустриализация, чтобы этим молодым в провинции было, где работать.

— Демография часто не укладывается в схемы, — говорит заместитель руководителя экспертного Центра Всемирного Русского Народного Собора Владимир Тимаков. — Бывает, что в какой-то месяц по необъяснимым с точки зрения демографических схем причинам вдруг рождается гораздо меньше детей, и больше пожилых людей умирает. Например, в первом квартале 2015 года в России сильно увеличилась смертность. В марте смертность превысила прошлогодние показатели за этот же месяц на 10%. Сразу часть демографов подняла крик: вот они последствия кризиса, то ли ещё будет. Но потом мы посмотрели показатели за 2015 год в целом, оказалось, что смертность в России, несмотря на кризис, продолжает снижаться.

Схожие перепады могут быть и с рождаемостью. По всем признакам, рождаемость в этом году будет чуть ниже предыдущего года, примерно, на 1%. Это несмотря на то, что на демографическую «передовую» выходят женщины, рождённые в 90-х годах. А их поколение, как известно, весьма малочисленно. По идее, если верить предыдущим расчётам, 5−6 лет мы должны уже были переживать серьёзный спад числа рождений. Этого пока не происходит. Наоборот, рост, хоть и замедляется, но сохраняется. В этом году, как я уже говорил, мы ждём немного меньшую рождаемость, чем в прошлом году, а также небольшое снижение смертности.

— То есть, попросту говоря, объяснить рост рождаемости можно тем, что всё больше семей решаются на второго ребёнка?

— В основном, так оно и есть. Хотя и число третьих детей в семьях увеличивается. Но в целом можно сказать, что мы выходим на модель двухдетной семьи. Хотя до этого преобладали семьи с одним ребенком.

— Тем не менее, цель — достигнуть естественного воспроизводства населения, не достигнута. Сможем ли мы её достичь в обозримой перспективе?

— Пока у меня нет ощущения, что данный кризис серьёзно повлиял на демографические показатели. В 90-е годы мы как раз по причине кризиса попали в настоящую демографическую яму.

— Видимо, сказались не только экономические причины, но и психологические — люди были не уверены в завтрашнем дне.

— Безусловно, психологический фактор очень важен. В 2008 году, когда снова случился мировой экономический кризис, он значительно повлиял на число рождений в, условно говоря, католических странах (у демографов даже существует понятие «линия Хайнала, разделяющая католические страны от тех, где исторически главной религией было Православие). В Западной Европе снижение доходов на 3−5% привело к падению рождаемости. А в Восточной Европе, включая Россию, кризис почти не повлиял на демографию. Это связано, видимо, с тем, что мы чувствительны к более серьёзным ударам, чем западноевропейцы. Сейчас кризис глубже, чем был в 2008 году. Прежде всего, по уровню падения доходов россиян. Но мы не фиксируем его серьёзного влияния ни на рождаемость, ни на смертность.

Вообще, моя личная оценка, что тот рост рождаемости, которого удалось добиться в России, это уже очень впечатляющие показатели. Не думаю, что дело только в социальных мерах государства, но, конечно, и они сыграли свою роль.

Десять лет назад трудно было поверить, что мы от показателей чуть больше одного ребёнка на женщину детородного возраста почти подойдём к планке двух детей. Ни в одной стране такого прежде не было, чтобы коэффициент рождаемости увеличился за такой короткий срок на 0,7%.

Например, англичане, которые одними из первых столкнулись с резким падением рождаемости, за сорок лет подняли коэффициент на 0,4%.

В целом, учитывая ситуацию у наших соседей, мы теперь не так плохо выглядим. Вопрос ведь не только в том, чтобы обеспечить воспроизводство населения, но и в том, чтобы население в нашей стране не убывало быстрей, чем в других.

— Однако в Китае, скажем, уже отменили политику «одна семья — один ребёнок».

— Но прежние темпы роста населения там вряд ли вернуться. Китайцы уже тоже ощутили «блага урбанизации». Если же брать в целом страны Дальнего Востока — и Японию, и Южную Корею, и Тайвань, и Гонконг с Сингапуром, у них рождаемость даже ниже, чем в Европе. А в Европе выше нас рождаемость только во Франции, Англии, Ирландии, Исландии. Кстати, Россия почти сравнялась с Ираном, несмотря на то, что это мусульманская страна. У них тоже меньше двух детей на семью сейчас.

Я думаю, что население Земли, достигнув пика, начнёт понемногу убывать. При этом надо понимать, что постоянно растёт продолжительность жизни. Можно предположить, что при сохранении нынешних тенденций, население планеты будет сокращаться на десятую часть за столетие. Демографы считают, что если не случится глобальных потрясений, в ближайшие 300 лет планета не обезлюдеет. И если наша страна в этом процесс не «бежит впереди паровоза», то, наверно, и у нас не стоит ждать демографических потрясений.

— Насколько равномерно распределялся демографический рост в России по регионам в последние годы? Считается, что наибольший рост — в регионах с преобладанием мусульманского населения.

— Весь рост, который страна получила, она получила именно за счёт регионов с преобладанием русского населения или близкого к русским по культуре — народы Поволжья и Севера. На Северном Кавказе рождаемость, по-прежнему выше, чем в целом по стране, но при этом она снижается. Наиболее высок коэффициент рождаемости в Чечне и Ингушетии — около 3 детей на половозрелую женщину. В других северокавказских республиках этот показатель уже ниже 2,5 ребенка в семье. Но в своё время там рождаемость была больше 4 детей на одну женщину. То есть происходит сближение показателей рождаемости русских и «нерусских» регионов.