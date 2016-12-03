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Греф под видом инвалида попытался получить кредит в Сбербанке

10:37 3.12.2016
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
Герман Греф © KM.RU, Алексей Белкин
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Глава Сбербанка Герман Греф в преддверии Международного дня инвалидов посетил одно из отделений банка в костюме, имитирующем инвалидность, и попытался получить кредит. 

Греф рассказал, что лично решил протестировать специальный костюм Gert, в котором практически невозможно видеть и слышать. Комплект данных костюмов, созданных в Великобритании, был недавно закуплен Сбербанком для разработчиков финансовых продуктов и тех, кто работает с инвалидами, пишет Lenta.ru.

В офисе банка Греф, по его словам, получил талончик, подошел к стойке и попросил оформить кредит. На вопрос сотрудницы о том, на какие цели берутся деньги, Греф ответил, что на инвалидное кресло. Он также уточнил, что ему нужны 100 тысяч рублей, а его месячный доход составляет 30 тысяч рублей.

При этом глава Сбербанка отметил, что он почти не видел, что ему показывала сотрудница на мониторе, а также очень плохо ее слышал. «Крупные цифры я видел, но я совершенно не видел монитор — видел только светлое пятно. Видел только размытое очертание лица девушки, которая со мной разговаривала. Конечно, совсем другие ощущения», — поделился он впечатлениями.

До окончания оформления заявки Греф снял наушники и очки и передал их сотруднице, чтобы она лично убедилась в возникших проблемах, и попросил ее скорректировать в будущем свою работу с людьми с ограниченными возможностями. «Думаю, что обязательно нужно, чтобы сотрудники, которые работают с инвалидами, сами проводили какое-то время в этих костюмах, чтобы почувствовать на себе. Все это развивает эмпатию. Когда мы думаем, что представляем себе ощущения людей с ограниченными возможностями — это совершенно не то, что реально ощущают они», — отметил глава Сбербанка.

Герман Греф возглавляет Сбербанк с 2007 года. До этого в течение семи лет он был министром экономического развития.

Темы: Проблемы кредитов и кредитования в России, Сбербанк
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Комментарии читателей
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03.12.2016, 12:39
Другие

персонажи из этой банды должны топить свои квартиры дровами.
03.12.2016, 12:05
Николай

За дешевый пиар под видом грабителя можно привлечь к уголовке..
03.12.2016, 11:56
охотник за бакланами

И будут эти костюмы валяться, в подсобках Сбербанка .
Небось потрачены на костюмы столько, сколько хватило-бы подарить по 100 000 рублей каждому инвалиду.
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