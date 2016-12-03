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На федерального судью возбудили уголовное дело о взятке в 6 млн рублей

13:11 3.12.2016
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Асбестовского городского суда Свердловской области Максима Виноградова. Он подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки с ее вымогательством в особо крупном размере).

Данное уголовное дело возбуждено по материалам, собранным четвертым следственным управлением ГСУ СК России с дислокацией в городе Екатеринбург совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Свердловской области, а также после получения согласия квалификационной коллегии судей Свердловской области, говорится на сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, предприниматель города Асбеста Свердловской области Виктор Зубов, действуя в сговоре с помощником председателя Асбестовского городского суда Константином Захаровым и Виноградовым, вымогал у нотариуса взятку в размере 6 млн рублей. При этом нотариус являлась подсудимой по рассматриваемому Виноградовым уголовному делу и ей инкриминировалось 18 эпизодов мошенничества с недвижимым имуществом граждан. Взятку соучастники требовали за постановление Виноградовым в отношении нотариуса оправдательного приговора.

В июне 2016 года в городе Екатеринбурге при получении указанной суммы, часть из которой являлась муляжом денежных средств, был задержан посредник Зубов, который намеревался передать деньги Захарову. После этого в городе Асбесте при передаче Зубовым указанных денег был задержан второй посредник Захаров, который в этот же день под контролем оперативных служб передал данную взятку Виноградову. В дальнейшем в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий из автомобиля Виноградова были изъяты указанные денежные средства и муляжи.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. 

Темы: Борьба с коррупцией в России, Судебная система в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
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03.12.2016, 20:03
Александр

Предлагаю ввести единицу измерения коррупции - просто потому, что слова "миллион", "миллиард" уже никого не задевает чувствительно - виолончель! То есть, сколько денег влезает в одну виолончель. Одна, две, десять виолончелей... И замысловато-темновато для обывателя, и для заядлого коррупционера приятно.
03.12.2016, 18:51
Россиянин

Главное, не делать шоу.
03.12.2016, 17:34
SL

Вот дайте ему за нарушении присяги 25 лет!
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