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Хакеры украли 2 млрд рублей со счетов Центробанка

12:36 3.12.2016
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Хакеры украли 2 млрд рублей у российских банков, счета которых находились в Центробанке, передает Интерфакс со ссылкой телеканал CNN. Информацию американским журналистам подтвердили в ЦБ.

Хакеры попытались украсть 5 млрд рублей, однако их атаку удалось частично отразить. "Нам повезло вернуть часть денег", - сообщил CNN замглавы управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев.

Кроме того, как сообщили в ЦБ, хакеры атаковали частные банки и похитили средства со счетов их клиентов.

Когда и как произошла атака, не уточняется. Однако CNN отмечает, что она схожа с нападениями хакеров, которые происходили в последнее время во многих странах мира. В частности, были взломаны Центробанки Эквадора и Бангладеш, а также коммерческие банки во Вьетнаме и на Филиппинах.

По мнению представителей компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности и защите информации, за атаками на международную банковскую систему стоит группа хакеров, называющая себя Lazarus, которая может быть связана с Северной Кореей.

Темы: Россия, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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03.12.2016, 13:30
Алексей

Подождите, подождите. Мы простые смертные не разбираемся в таких вещах конечно, но как можно украсть 2 млрд рублей со счетов? Это просто цифры, это виртуальные деньги. Я понимаю все - можно перечислить их на другие счета, конвертировать в валюту, обналичить. Но при современном уровне технологий разве нельзя отследить перемещение такой суммы? Разве у этих цифр нет каких-то идентификаторов как у наличных, которые можно объявить не действительными? В общем все эти "хакерские" атаки вызывают большие сомнения..удобно списать на этих "всемогущих загадочных" интернет-бармалеев...ей богу, детей пугать можно. А вы в эту чушь верите?
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