Хакеры украли 2 млрд рублей со счетов Центробанка

Хакеры украли 2 млрд рублей у российских банков, счета которых находились в Центробанке, передает Интерфакс со ссылкой телеканал CNN. Информацию американским журналистам подтвердили в ЦБ.

Хакеры попытались украсть 5 млрд рублей, однако их атаку удалось частично отразить. "Нам повезло вернуть часть денег", - сообщил CNN замглавы управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев.

Кроме того, как сообщили в ЦБ, хакеры атаковали частные банки и похитили средства со счетов их клиентов.

Когда и как произошла атака, не уточняется. Однако CNN отмечает, что она схожа с нападениями хакеров, которые происходили в последнее время во многих странах мира. В частности, были взломаны Центробанки Эквадора и Бангладеш, а также коммерческие банки во Вьетнаме и на Филиппинах.

По мнению представителей компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности и защите информации, за атаками на международную банковскую систему стоит группа хакеров, называющая себя Lazarus, которая может быть связана с Северной Кореей.