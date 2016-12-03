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Центробанк опроверг информацию о разовом хищении хакерами 2 млрд рублей

13:36 3.12.2016
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
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Банк России опроверг информацию о краже хакерами 2 млрд рублей с корреспондентских счетов ЦБ РФ.

"Информация о краже 2 млрд руб. с корсчетов Банка России в результате хакерской атаки не соответствует действительности. В Обзоре финансовой стабильности, который был представлен накануне вечером, речь шла об убытках, которые понесли коммерческие банки и их клиенты, в результате хакерских атак за весь 2016 год", - сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что хакеры украли с корсчетов российских банков в ЦБ РФ 2 млрд рублей, в целом же были попытки похитить 5 млрд рублей.

 

Темы: Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Центробанк РФ
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Комментарии читателей
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03.12.2016, 20:35
Центробанк

Кто же вам признается?
03.12.2016, 19:31
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

\ Центробанк опроверг информацию о разовом хищении хакерами 2 млрд рублей
Это были не хакеры! - заявили в Центробанке...
03.12.2016, 15:48
Так а что

должен сказать центробанк? Что специально "утку" запустили про хакеров, чтоб потом стыбрить эти два млрд?
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