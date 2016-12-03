\ Центробанк опроверг информацию о разовом хищении хакерами 2 млрд рублей

Банк России опроверг информацию о краже хакерами 2 млрд рублей с корреспондентских счетов ЦБ РФ.

"Информация о краже 2 млрд руб. с корсчетов Банка России в результате хакерской атаки не соответствует действительности. В Обзоре финансовой стабильности, который был представлен накануне вечером, речь шла об убытках, которые понесли коммерческие банки и их клиенты, в результате хакерских атак за весь 2016 год", - сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что хакеры украли с корсчетов российских банков в ЦБ РФ 2 млрд рублей, в целом же были попытки похитить 5 млрд рублей.