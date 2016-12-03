Верховный суд запретил копировать обвинительное заключение в приговор
Пленум Верховного суда России утвердил постановление "О судебном приговоре". Специальные разъяснения детально прописывают, каким должен быть приговор. Это не просто формальности. По строгим критериям можно определить, насколько глубоко вник суд в дело, не замаскировал ли правду казенными многословиями.
"Верховный суд РФ запретил копировать показания допрошенных на стадии предварительного расследования лиц из обвинительного заключения или обвинительного акта, - рассказал "РГ" советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн. - Адвокатское сообщество надеется, что такой запрет окажет влияние на судей и прекратит практику составления так называемых "флеш-приговоров".
Из приговора должно быть видно, что все доводы внимательно изучались судом, а не слепо копировались из одного документа в другой.
"Верховный суд прямо сказал: следствие не может подменять суд. Суд должен проверить все доказательства из обвинительного заключения, в том числе показания свидетелей, поделилась с изданием Meduza доктор юридических наук, профессор Международного института управления Людмила Айвар. - Сейчас вместе с делом следователь передает прокурору флешку с текстом обвинительного заключения, а потом прокурор передает ее в суд. Это делается для того, чтобы их честь не утруждала себя и могла просто скопировать показания и доказательства в свой приговор. Часто бывает, что текст заключения появляется в приговоре вместе со всеми опечатками и пропусками запятых. Получается, что суд сам не исследует доказательства. Ведь бывает, что человека допрашивают в суде, а он говорит совершенно не те вещи, что есть в протоколе.
Решение Пленума ВС может в корне поменять картину, судья сможет по-другому оценить ситуацию, даже доказательства могут из обвинительных перейти в оправдательные".