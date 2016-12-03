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Верховный суд запретил копировать обвинительное заключение в приговор

09:14 3.12.2016
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
Верховный суд РФ © KM.RU, Илья Шабардин
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Пленум Верховного суда России утвердил постановление "О судебном приговоре". Специальные разъяснения детально прописывают, каким должен быть приговор. Это не просто формальности. По строгим критериям можно определить, насколько глубоко вник суд в дело, не замаскировал ли правду казенными многословиями.

"Верховный суд РФ запретил копировать показания допрошенных на стадии предварительного расследования лиц из обвинительного заключения или обвинительного акта, - рассказал "РГ" советник Федеральной палаты адвокатов Евгений Рубинштейн. - Адвокатское сообщество надеется, что такой запрет окажет влияние на судей и прекратит практику составления так называемых "флеш-приговоров".

Из приговора должно быть видно, что все доводы внимательно изучались судом, а не слепо копировались из одного документа в другой. 

"Верховный суд прямо сказал: следствие не может подменять суд. Суд должен проверить все доказательства из обвинительного заключения, в том числе показания свидетелей, поделилась с изданием Meduza доктор юридических наук, профессор Международного института управления Людмила Айвар. - Сейчас вместе с делом следователь передает прокурору флешку с текстом обвинительного заключения, а потом прокурор передает ее в суд. Это делается для того, чтобы их честь не утруждала себя и могла просто скопировать показания и доказательства в свой приговор. Часто бывает, что текст заключения появляется в приговоре вместе со всеми опечатками и пропусками запятых. Получается, что суд сам не исследует доказательства. Ведь бывает, что человека допрашивают в суде, а он говорит совершенно не те вещи, что есть в протоколе. 

Решение Пленума ВС может в корне поменять картину, судья сможет по-другому оценить ситуацию, даже доказательства могут из обвинительных перейти в оправдательные".

Темы: Россия, Судебная система в России, Верховный Суд РФ
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Комментарии читателей
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03.12.2016, 13:20
Гость: Вах

Советник Федеральной палаты. Теперь ясно почему в России, при обильном избытке юристов, цены на адвокатские услуги остаются неподъёмными для простого человека.
03.12.2016, 12:52
Гость: Федеральный советник

А мы то всё думаем, почему в российский суд- жалкое, даже не подобие, независимого и справедливого суда.
03.12.2016, 11:19
Гость: алекс

Ага, сейчас, кто ж поверит в то, что они просто передвинут картинки, немного отформатируют текст, вставят пару вводных слов и ВСЁ!

Единственный способ - проверять судей на полиграфе и глубоком гипнозе, затем перепроверять приговоры.
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