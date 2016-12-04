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СКР возбудил уголовное дело по факту гибели детей в ДТП

18:41 4.12.2016
Фото с сайта 86.mchs.gov.ru
Фото с сайта 86.mchs.gov.ru
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крупного ДТП в Ханты-Мансийске, в котором погибли дети. Об этом ТАСС рассказала представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ и части 3 статьи 238 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По мнению следователей, водитель автобуса в котором находилась детская спортивная команда, не справился с управлением, что и привело к ДТП, отметила Петренко. Однако это только предварительная версия. Следователи восстанавливают картину происшествия, выясняют обстоятельства ДТП, проверяя все сопутствующие обстоятельства. В частности, сложные погодные условия и плохую видимость.

В то же время, по словам представителя СКР, уже сейчас установлено, что детей перевозили без должного согласования и обязательного в таких случаях сопровождения.

ДТП произошло на 926-м километре трассы Ханты-Мансийск – Тюмень. Здес0ь столкнулись перевозивший детей автобус, грузовой автомобиль и два легковых. Согласно последним данным, погибли 12 человек, из которых 10 – дети. Пострадали еще 23 человека, в том числе 23 ребенка.
 

Темы: Россия, Ханты-Мансийск, ДТП, Чрезвычайные происшествия, Расследования в России, Дети, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.12.2016, 21:13
Егор - ответ ужасу

Главный виновник капитализм да еще наиболее страшной модификации- либерастический.
04.12.2016, 20:20
SL

Почему ее все никак не посадят?
04.12.2016, 19:44
ужас

идет война на уничтожение генофонда страны. Сколько детей уже погибло в "мирное" время. То утонут, то отравят, то сгорят, то автокатастрофа ... Кто-то за это должен ответить и жестоко. Когда гибнут дети все бессмысленно, бесцельно и бесполезно. Убивают будущее и смысл жизни.
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