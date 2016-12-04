СКР возбудил уголовное дело по факту гибели детей в ДТП

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крупного ДТП в Ханты-Мансийске, в котором погибли дети. Об этом ТАСС рассказала представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ и части 3 статьи 238 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»; «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

По мнению следователей, водитель автобуса в котором находилась детская спортивная команда, не справился с управлением, что и привело к ДТП, отметила Петренко. Однако это только предварительная версия. Следователи восстанавливают картину происшествия, выясняют обстоятельства ДТП, проверяя все сопутствующие обстоятельства. В частности, сложные погодные условия и плохую видимость.

В то же время, по словам представителя СКР, уже сейчас установлено, что детей перевозили без должного согласования и обязательного в таких случаях сопровождения.

ДТП произошло на 926-м километре трассы Ханты-Мансийск – Тюмень. Здес0ь столкнулись перевозивший детей автобус, грузовой автомобиль и два легковых. Согласно последним данным, погибли 12 человек, из которых 10 – дети. Пострадали еще 23 человека, в том числе 23 ребенка.

