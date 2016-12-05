Автокатастрофа с детьми потрясла всю страну

В ДТП погибли десять детей и двое взрослых, в реанимации остаются 11 детей в возрасте от 10 до 16 лет

В ХМАО проходит панихида по погибшим в крупной аварии с участием пассажирского автобуса. По уточненным данным, в ДТП погибли десять детей и двое взрослых. Еще 22 человека находятся в больнице с серьезными травмами, но в ближайшее время количество жертв трагедии может вырасти. Следователи уже задержали водителей столкнувшихся грузовика и автобуса, а также организатора перевозки детей.

Спасатели МЧС России на месте трагедии. Фото с сайта МЧС России

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра), а также в соседних регионах 5 декабря объявлено днем траура по погибшим в страшной аварии на трассе Р-404 Ханты-Мансийск — Тюмень. Напомним, что в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 12 человек, еще более 20 оказались в больнице с тяжелыми травмами.

К понедельнику стало окончательно известно, что среди погибших 10 детей, а не 11, как сообщалось ранее. Одна из погибших – 25-летняя девушка – выглядела очень молодо и до опознания ее приняли за ребенка. Состояние почти всех раненых остается тяжелым, большинство из них — в реанимации. При этом прибывшая на место трагедии глава Минздравсоцразвития Вероника Скворцова крайне пессимистично оценила состояние одной из пострадавших.

«Что касается взрослой, тренера 35 лет, которая находится в реанимации, — ее состояние критическое. Прогноз пока очень сложный, к сожалению, порадовать нечем. Повреждено все, все шесть основных систем — эти повреждения не совместимы с жизнью. Поэтому приходится периодически останавливающееся сердце снова заводить», — заявила министр журналистам в понедельник.

Скворцова отметила, что в настоящее время в реанимации находятся 11 детей в возрасте от 10 до 16 лет. По ее словам трое детей находятся в состоянии, близком к переходу в среднюю тяжесть. Еще пять детей находятся в стабильно-тяжелом состоянии. У пострадавших в основном переломы таза, разрывы внутренних органов и другие травмы.

По ее словам, лечением пострадавших занимаются лучшие российские медики. «Все силы страны, наши лучшие специалисты сейчас сконцентрированы здесь», — отметила она.

В понедельник в Ханты-Мансийск дополнительно приедет группа консультантов из Москвы под руководством директора НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Александра Потапова. Также в регион вылетела бригада нейрохирургов-реаниматологов. Кроме того, туда направлен санитарный борт правительства РФ со специалистами из Российской детской клинической больницы, которые, при необходимости, окажут помощь на месте или транспортируют пострадавших в Москву. Правда пока, по словам Скворцовой, пострадавших перевозить нельзя.

«Возникает максимальный риск различных осложнений отека мозга, максимально напряженные будут ближайшие дни. На сегодняшний день никто из детей не транспортабелен», — отметила министр.

Бастрыкин поможет следствию

Активно продолжается и расследование причин аварии. Вслед за начальником ГИБДД России Виктором Ниловым в регион прибыл и глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, который будет лично участвовать в расследовании и координировать работу следователей. Кроме того, в регион вылетели опытные криминалисты из Москвы.

Уже установлено, что и водитель грузовика, и водитель автобуса, который по предварительным данным перед столкновением не справился с управлением, в момент ДТП нарушили ПДД. Оба они задержаны. Уже известно, что водитель автобуса, почти не пострадавший в столкновении, имеет 22-летний стаж работы, но только в 2016 году семь раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.

По неподтвержденным данным, вынудить водителя автобуса утратить управление могла встречная машина, которая ехала перед фурой. Впрочем, точных данных на этот счет пока нет. Кроме того, в местном МВД отметили, что одно из причин трагедии стал сильный снег в момент столкновения.

Силовики также задержали и организатора трансфера детей, которые возвращались из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск после соревнований по спортивной акробатике.

Напомним, что уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям. Помимо водителей, за трагедию, по всей видимости, придется ответить и тем, кто организовывал поездку. По данным СК речь идет о представителе одного из предпринимателей.

По данным Росавтодора, которые базируются на сведениях системы ГЛОНАСС, расчистка трассы от снега на данном участке производилась буквально за 20 минут до ДТП – в 15.30 4 декабря. Также в ведомстве отметили, что полное перекрытие трассы с целью проведения следственных мероприятий осуществлялось лишь с 19.45 до 20.17 воскресенья. В дальнейшем транспорт двигался в реверсивном режиме, а окончательно движение на федеральной трассе Р-404 было восстановлено в понедельник.

По данным Центра экстренной психологической помощи МЧС, на телефонные «горячие линии» после аварии поступило 748 звонков – в основном родных и друзей погибших и пострадавших в ДТП.

Сейчас психологи ведомства активно работают ранеными и родными погибших, в том числе поддержка оказывалась в ходе процедуры опознания, которая к настоящему моменту полностью завершена.

Перевозить детей будут по-новому

Тем временем чиновники в Югре в экстренном порядке в понедельник утвердили комплекс мер по перевозке детей.

«Буквально сегодня утвердили комплекс дополнительных мер при организации перевозки детей. Все эти меры будет рекомендовано внедрить во всех школах округа. Также будет проведен дополнительный инструктаж педагогического коллектива», — цитирует РИА «Новости» представителя департамента образования и молодежной политики правительства региона.

При заключении договора аренды транспортного средства в регионе будет учитываться состояние его техническое состояние и профессиональные характеристики водителя. Автобус, на котором будут перевозится дети, должен быть не старше 10 лет. Водитель должен иметь соответствующий опыт вождения, не привлекаться к административной ответственности за последний год.

Кроме того, комплекс мер запрещает провозить детей рейсовыми автобусами.

«Директор окружного департамента образования настоятельно порекомендовала муниципальным органам требовать сопровождения ГИБДД при перевозке группы детей. То есть даже если группа детей из трех человек, то сопровождение необходимо», — отметили в департаменте.

Тем временем власти региона предупреждают о мошенниках, которые после аварии начали сбор денег для пострадавших. Родные погибших, как уже объявлено официально, получат в качестве компенсации по одному миллиону рублей.