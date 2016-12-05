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Более половины россиян сожалеют о распаде Советского Союза

16:40 5.12.2016
Территория СССР © KM.RU
© KM.RU
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Более половины россиян сожалеют о распаде Советского Союза. Самым печальным последствием распада СССР россияне назвали разрушение единой экономической системы и то, что «люди потеряли чувство принадлежности к великой державе».

Это выяснилось по результатам опроса Левада-центра.

51% жителей страны считает, что распада СССР можно было избежать. Только 29% опрошенных считают, что он был неизбежен, 20% респондентов затруднились с ответом. 28% россиян заявили, что не жалеют о распаде Советского Союза, а 16% не определились со своим отношением к этому.

Свое мнение этом в эфире Радио «Комсомольская правда» высказал писатель Эдуард Лимонов.

«Наконец люди образумились. Спало очарование капитализма», — Все вспомнили, как была бесплатная вода, газ. Наконец начали вспоминать о советском времени как о великой эпохе», — высказался писатель.

Публицист отметил, что он сожалел о распаде СССР еще в 1991 году.

«Россиянам потребовалось 25 лет, чтобы начать ценить Советский Союз», — добавил Лимонов.

Темы: Общественное мнение, История СССР
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Комментарии читателей
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05.12.2016, 17:30
Гость: А?

А что, в процветающей России нет чувства великой страны?
05.12.2016, 17:18
Гость: если не СССР

то по крайней мере РСФСР мы просто обязаны вернуть и это вполне посильная задача.
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