Чем грозит принятие закона о «тунеядцах»

Так называемый закон «о тунеядцах» не залатает бюджетные дыры, зато предсказуемо породит многомиллионную армию недовольных

Начать стоит с того, что на кону стоит весьма серьезная сумма – примерно 100 млрд рублей. Именно столько, по мнению инициаторов этого законопроекта, могла бы получить казна в случае налогообложения официально не работающих трудоспособных граждан. Точное число которых на сегодняшний день установить невозможно, но по разным оценкам, «тунеядцев» в России насчитывается от 5 до 15 млн человек.

Кстати, такие цифры должны вызывать у наших властей серьезную озабоченность, ведь фактически это люди – предоставленные сами себе и выживающие самостоятельно, не надеясь получить поддержку от государства. Но вместо того, чтобы оказывать им посильную помощь, их решено фактически штрафовать за отсутствие официальной работы. Не трудоустраивать, а облагать «налогом». Это выглядит примерно так же, как бить утопающих веслом по голове, вместо того чтобы бросить им спасательный круг.

Самое интересное, что трудоустроить всех «тунеядцев» не получится при всем желании, так как в настоящее время официально существует лишь 1,2 млн вакансий по всей России. Из чего следует, что всем работы попросту не хватит. Даже если все «тунеядцы» дружно проявят «сознательность» и имея, скажем, образование врача или инженера, пойдут устраиваться грузчиками или дворниками.

Спрашивается – а зачем вообще нужен такой закон, да ещё в такое непростое время, когда многим жить стало хуже и отнюдь не веселее? Если не зацикливаться на тех самых 100 млрд «недополученных» казной рублей, то в наиболее доходчивой форме целесообразность его принятия объяснил премьер-министр Д. Медведев. Данный закон, по его мнению, направлен не против официально неработающих граждан, а призван «вовлечь в систему платежей за социальные услуги тех, кто за них не платит».

Говоря проще, неработающий гражданин, он же «тунеядец», нагло пользуется всеми соцблагами, не давая в бюджет ни копейки. Вот с такими «халявщиками» и должен бороться новый закон.

Всё вроде понятно и логично, но есть тут один весьма неоднозначный и спорный момент. А именно – как доказать тот факт, что «тунеядцы» пользуются соцуслугами? Да ещё назвать их точное количество? Кстати, а что сейчас можно отнести к соцуслугам? Разве что поход в районную поликлинику и вызов врача на дом. Впрочем, эта доставшаяся от «проклятых и тоталитарных» советских времен соцуслуга упраздняется в рамках так называемой «оптимизации» здравоохранения.

А все остальное, как правило, граждане давно оплачивают сами. Будь то гражданский или зарубежный паспорт, проезд в транспорте, получение разнообразных справок и т.д. К слову, поликлиниками многие давно не пользуются, предпочитая им платную медицину.

Поэтому не будет большим преувеличением утверждение, что отношения многих граждан с государством сейчас сведены к минимуму. Если не к абсолютному нулю. Так как же назвать точное количество «бездельников», пользующихся соцуслугами? Похоже – никак. По той простой причине, что сделать это так же невозможно, как посчитать деревья в тайге. Это означает, что в «тунеядцы» запишут кого ни попадя, нарушив при этом социальную «презумпцию невиновности», скопом подозревая граждан в получении услуг, которые они на самом деле не получают.

Но это далеко не единственная проблема.

Разработчикам грядущего закона, помимо подсчета поголовья «тунеядцев», придется также дать обоснованное определение понятия «самозанятых» граждан. И тут тоже возникает ряд вопросов. Так, например, тунеядцем запросто может считаться сидящая с детьми домохозяйка, особенно после достижения детьми определенного возраста. Справедливо это? Конечно нет, так как домохозяйка не занимается трудовой деятельностью на стороне, а сидит с ребенком. И тот факт, что она пользуется соцуслугами, ещё доказать надо.

В разряд тунеядцев попадают все безработные граждане трудоспособного возраста, которые не могут найти работу. Таких в стране миллионы, причем безработными они стали не потому, что были хроническими лентяями, а потому что в кризис затрещала по швам вся экономика и многие предприятия стали массово сокращать персонал. Эти люди и рады бы устроиться на работу, но кого-то не берут из-за возраста, кто-то не может найти работу по специальности или работы просто нет. Особенно это относится к так называемым депрессивным регионам, где процент безработных всегда был высоким из-за банального отсутствия работы.

И вот все эти люди, многие из которых в прямом смысле слова сейчас выживают, должны будут платить 20 000 рублей в год за то, что их решено «вовлечь в систему платежей за соцуслуги».

Впрочем, закон о «тунеядцах» наверняка вызовет вопросы не только у простых граждан, но и у юристов. Как известно, Статья 7 п.1 Конституции РФ гласит, что Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Сюда можно добавить и Статью 2 Конституции РФ: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. И, наконец, Статья 37 п.1: Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. И пункт 2: Принудительный труд запрещен.

Создаст закон «о тунядцах» условия, обеспечивающие достойную жизнь, гарантированные Статьей 7 п.1 Конституции РФ? Однозначно нет. Нарушает ли права и свободы человека и гражданина этот закон? Тут уже придется потрудиться юристам, и не исключено, что они дадут утвердительный ответ. А как быть со Статьей 37? Там же черным по белому написано, что труд свободен и принудительный труд запрещен. А закон «о тунеядцах» косвенно предполагает неким, пока не совсем понятно каким, способом, загнать «тунеядцев» на официальную работу. Иначе – плати налог. Есть работа в твоем регионе или нет, пользуешься ты льготами или нет – никого не волнует.

Если честно, всё это попахивает крепостным правом.

И хотя закон пока не принят, сам факт того, что он всерьез обсуждается «в верхах», приводит вот к какому выводу. Разработчики этого закона, по-видимому, живут в каком-то своем мире. В том самом виртуальном мире, где средняя зарплата по России составляет 36 000 рублей. Министр труда М. Топилин, сказав, что «налог в 20 000 рублей в год - это ещё мало», наверняка не видел из окна своей служебной иномарки копающихся в мусорных урнах людей, которые ищут пустые алюминиевые банки. Министр бы сильно удивился, узнав, что у «тунеядцев» это отнюдь не хобби, а банальное выживание и банки они ищут потому, что за 1 кг банок можно получить 65 рублей. Посчитайте сами, сколько нужно собрать банок, если одна весит 15 гр.

И этих вот «самозанятых» на свежем воздухе граждан, которые нагло пользуются соцуслугами, не платя ни копейки, собираются поставить на «счетчик» в 20 000 рублей в год. «На счетчик» поставят и гаражного мастера дядю Васю, который своими золотыми руками кормит себя и ещё детям на жизнь старается подкидывать. А чего дядя Вася не работает официально, спросят некоторые? А кому нужен 58-летний мужик, не имеющий опыта сетевых продаж и не готовый в предпенсионном возрасте стать курьером?

А кому будут вскоре нужны сотни тысяч мужиков постарше, когда пенсионный возраст поднимут? А его наверняка поднимут. И сколько по всей России окажется никому не нужных «недопенсионеров»? В разряд тунеядцев попадет и тётя Вера, зарабатывающая на хлеб репетиторством. Она может и рада преподавать в школе или институте, но жизнь так сложилась, что с внуками посидеть надо, да и здоровье уже не то, чтобы каждый день ездить на другой конец города и возвращаться под вечер. Ей бы спокойно дотянуть до пенсии, а тут вдруг её – работавшую всю жизнь - зачислят в тунеядцы и немаленький штраф-налог выпишут.

И уж совсем непонятно, как разработчики закона «о тунеядцах» собираются облагать налогом трудоспособных граждан, проживающих в кавказских республиках, где традиционно высок уровень безработицы? Законотворцы ведь прекрасно понимают, что от такого закона мало кто будет в восторге и что его принятие ухудшит и без того непростую социальную обстановку. Если не доведет её до точки кипения.

Кроме того, разработчики закона, если он все-таки будет принят, подложат ещё и свинью президенту. Как все слышали, президент в своем послании Федеральному Собранию упор сделал на решении социальных проблем, в частности, призвал не предпринимать необдуманных шагов в отношении «самозанятых» граждан. А до этого вообще предлагал их освободить на два года от налогов.

Но если этот закон будет принят весной следующего года, как утверждают некоторые издания, то не надо быть провидцем, чтобы предсказать реакцию «самозанятых» граждан и прочих «бездельников». Принятие этого закона автоматически и сразу на несколько миллионов увеличит количество людей крайне недовольных властью. И случится это за год до президентских выборов.

Народ и так уже до крайности возмущен, слыша ежедневные сообщения о наворованных миллиардах и о чиновниках, пойманных с чемоданами долларов, а тут ещё несколько миллионов граждан получат неформальный статус «тунеядцев» и платежки с новым налогом.

Если кто-то задается целью усугубить и без того непростую ситуацию в обществе, то подобный закон поспособствует этому как нельзя лучше.

Лучшее, что могли бы сделать законотворцы в нынешней ситуации, это не придумывать закон «о тунеядцах», фактически отбрасывающий страну во времена крепостного права, а разработать такие законы, которые работали бы на благо людей. А значит, и страны. Которая хочет быть великой, но граждане которой в эту самую минуту роются по помойкам, ища пустые двадцатикопеечные банки.