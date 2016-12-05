На «Адмирале Кузнецове» разбился второй за месяц истребитель

Российский истребитель Су-33 разбился после неудачной попытки сесть на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море. Это подтвердили «Интерфаксу» в Минобороны России.

Авария, по данным The Aviationist, произошла 3 декабря. Пилот успел катапультироваться и был спасен.

В российском военном ведомстве уточнили, что истребитель выкатился за пределы палубы «Адмирала Кузнецова». Причиной аварии стал обрыв троса аэрофинишера — несколько таких тросов нужны, чтобы затормозить самолет сразу после посадки на палубу.

Сообщается, что истребитель разбился после второго захода на посадку на крейсер в хороших погодных условиях: судя по всему, он не зацепился за тросы аэрофинишера и не смог набрать высоту для очередного круга, упав около носа корабля.

Предыдущая авария на «Адмирале Кузнецове» произошла 13 ноября, тогда недалеко от крейсера в воду упал МиГ-29. Пилот также успел катапультироваться и не пострадал.

Минобороны России после первого инцидента заявило только об «авиационном происшествии», не приводя никаких деталей аварии.