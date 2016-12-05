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На «Адмирале Кузнецове» разбился второй за месяц истребитель

14:05 5.12.2016
Сюжет: Сирийский кризис

Российский истребитель Су-33 разбился после неудачной попытки сесть на авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» в Средиземном море. Это подтвердили «Интерфаксу» в Минобороны России.

Авария, по данным The Aviationist, произошла 3 декабря. Пилот успел катапультироваться и был спасен.

В российском военном ведомстве уточнили, что истребитель выкатился за пределы палубы «Адмирала Кузнецова». Причиной аварии стал обрыв троса аэрофинишера — несколько таких тросов нужны, чтобы затормозить самолет сразу после посадки на палубу.

Сообщается, что истребитель разбился после второго захода на посадку на крейсер в хороших погодных условиях: судя по всему, он не зацепился за тросы аэрофинишера и не смог набрать высоту для очередного круга, упав около носа корабля.

Предыдущая авария на «Адмирале Кузнецове» произошла 13 ноября, тогда недалеко от крейсера в воду упал МиГ-29. Пилот также успел катапультироваться и не пострадал.

Минобороны России после первого инцидента заявило только об «авиационном происшествии», не приводя никаких деталей аварии.

Темы: Сирия, Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Военная авиация РФ, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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05.12.2016, 17:27
пр..

Прощаем,ПОТЕРИ НА ВОЙНЕ БЫВАЮТ БОЕВЫЕ(И ОНИ УЖЕ ЕСТЬ К СОЖАЛЕНИЮ)И ПОТЕРИ ИЗ-ЗА РАЗДОЛБАЙСТВА И НЕКОМПЕТЕНЦИИ(НЕ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ,ТУГОУМИЯ!).Злорадствуют потерям только идиоты и дебилы.А на форуме по этому поводу(в основном), ПРАВИЛЬНОЕ ВОЗМУЩЕНИЕ БЕСТОЛКОВОСТЬЮ И ЗАПОЗДАЛЫМИ РЕШЕНИЯМИ "ЯЙЦЕГОЛОВЫХ",которых как и "академиков"в России,не пересчитать!
05.12.2016, 17:23
укропы уже хихикают, перепост

Украинский Штирлиц !!!
против лжи написал 05.12.2016 15:43
Лет эдак через 20, когда от Раши останутся одни воспоминания, выйдет ФИЛЬМ про Украинского Патриота (Слава Украине !!! Героям Слава !!!), внедренного среди кацапья на Кузю.
.
Вот ТОГДА мы и УЗНАЕМ истинную причину обрывов финишеров - ставший знаменитым Герой Украины расскажет как он рискуя жизню, пользуясь перманентными ЗАПОЯМИ кацапской команды, РЕГУЛЯРНО опрыскивал тросы КИСЛОТОЙ !!! Один месяц - и НЕТ больше двух кацапских летательных аппаратов !!!
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Ещё один перепост к статье - "Что случилось с очередной "сушкой" с "Адмирала Кузнецова"? Она утонула..."
05.12.2016, 16:57
Это бло в январе, 5 апреля

Служил в дивизионе РТО при авиаполку с 21 МиГами. Заканчивались учения, один молодой лётчик после задания запросил посадку и в этот момент летит подшипник у РЛС, руководитель полётов переключается на запасной локатор, а он не реагирует, пробит кабель. Стали срочно разматывать новую! бухту кабеля, а она оказалось б/ушной тоже пробитой, кто-то подменил, я догадывался кто. На КП мат из уст зам. командующего армией, генерал-лейтенанта. Мой командир бледнее простыни и в этот момент я вспоминаю, что 2 часа назад поступила из дивизии команда отключить запасной РСБН, дублёр на ЧП для другого полка, но я не передал команду ребятам, решив их не будить. Сказал об этом командиру, он ожил, самолёт сел. Все получили люлей, а я 10 дней отпуска, но не повезло, через сутки, возвращаясь с другом из самоволки, перемахивая через забор, приземлились на сундука, который вышел по нужде. Вот и на крейсере, видимо, кто- сдал в металлолом трос. Обычные армейские будни.
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