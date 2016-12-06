В Свердловской области бороться с коррупцией будет отдельное министерство

В Свердловской области учреждено Министерство общественной безопасности. Указ о его создании 5 декабря подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Как отметили в ведомстве, новое министерство займется вопросами гражданской обороны, безопасности населения, противодействия коррупции и соблюдения прав человека, пишет ПАСМИ со ссылкой на департамент информационной политики..

«За счет реорганизации департаментов общественной безопасности и административных органов создается Министерство общественной безопасности. Оно будет курировать практически весь комплекс мероприятий по гражданской обороне, защите населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий», — рассказали департаменте.

Помимо этого, министерству отдали полномочия администрации губернатора, закрепленные за департаментом административных органов. Речь идет, в частности, о вопросах защиты прав и свобод человека, соблюдении законности и правопорядка, воспитании патриотизма, профилактике правонарушений, терроризма и наркомании, противодействии коррупции.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил директору департамента общественной безопасности Александру Клешнину обеспечить мероприятия по реорганизации подразделения.