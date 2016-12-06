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В Свердловской области бороться с коррупцией будет отдельное министерство

11:00 6.12.2016
Фото с сайта pravdaurfo.ru
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В Свердловской области учреждено Министерство общественной безопасности. Указ о его создании 5 декабря подписал губернатор Евгений Куйвашев. 

Как отметили в ведомстве, новое министерство займется вопросами гражданской обороны, безопасности населения, противодействия коррупции и соблюдения прав человека, пишет ПАСМИ со ссылкой на департамент информационной политики..

«За счет реорганизации департаментов общественной безопасности и административных органов создается Министерство общественной безопасности. Оно будет курировать практически весь комплекс мероприятий по гражданской обороне, защите населения, предупреждению чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и ликвидации их последствий», — рассказали департаменте.

Помимо этого, министерству отдали полномочия администрации губернатора, закрепленные за департаментом административных органов. Речь идет, в частности, о вопросах защиты прав и свобод человека, соблюдении законности и правопорядка, воспитании патриотизма, профилактике правонарушений, терроризма и наркомании, противодействии коррупции.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил директору департамента общественной безопасности Александру Клешнину обеспечить мероприятия по реорганизации подразделения.

Темы: Свердловская область, Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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06.12.2016, 14:49
Назначить в новое министерство

Министром Сердюкова.
Если не он то кто?
06.12.2016, 14:40
Идеология

Ельцина была одна- месть системе которая вывела его в члены ЦК, но не пустила дальше. Он это и сделал- разогнал КГБ , и создал верхушку этого ведомства из назначенцев ЦРУ, которые назвали его ФСБ, наподобие их родному ФБР, которое тоже подчинено ЦРУ. Они сейчас и продолжают своё дело, начиная от разложения гелендевагенов и кончая провокациями и подставами патриотов, которые вышли снизу, ускользнув от их контроля.
06.12.2016, 14:37
Палыч

"...когда хочешь дать взятку латиноамериканскому чиновнику, главное – отыскать посредника, через которого можно передать деньги. В Гаване все знали, где и как это делается: следовало пойти прямо в налоговое управление муниципалитета, внести аванс за налог с предполагаемого годового дохода, а потом, не сходя с места, попросить приема у секретаря того министра, которого хочешь подкупить. Поскольку такой аванс вносили только желающие дать взятку, то недоразумений не возникало."

Льюис Норман "Сицилийский специалист"
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