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Суд арестовал двоих обвиняемых по делу о крупном ДТП в ХМАО

20:40 6.12.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Два фигуранта дела о ДТП в Югре, в котором погибли 12 человек, решением Ханты-Мансийского районного суда отправлены под арест.

Речь идет о водителе автобуса Марате Зайнулине и представителе перевозчика Александре Сидоруке, уточнили ТАСС в пресс-службе суда. Срок действия избранной им меры пресечения – два месяца. Под стражей оба фигуранта пробудут до 4 февраля.

По сведениям агентства, по делу задержана директор спортивной школы «Сибиряк» Ирина Тарасова. С ней проводятся следственные мероприятия.

В связи с инцидентом глава МЧС Росси Владимир Пучков поручил проверить работу всего общественного транспорта и дорожных служб, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло 4 декабря на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Автобус, перевозивший детскую спортивную команду, столкнулся с грузовым автомобилем м двумя легковыми машинами. Это привело к гибели 12 человек, из которых 10 – дети. Кроме того, в аварии пострадали 25 человек, в том числе 23 ребенка. В настоящее время в больнице остаются 19 человек. Состояние большинства из них оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.
 

Темы: Россия, Ханты-Мансийск, ДТП, Происшествия, Расследования в России, Дети
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Комментарии читателей
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07.12.2016, 01:11
Зоя

Правильно, главные виновники гибели детей в Кремле. Жизнь и проблемы детей и их родителей кремлевцев не интересуют. Своих-то детей они устроили в европах и америках.
А между тем "Климат Ханты-Мансийска специалисты называют континентальным. Зимы здесь обычно очень суровые и длинные – тридцатиградусные морозы зафиксированы и в ноябре, и в апреле. Самые холодные месяцы – декабрь и январь, температура обычно все время держится ниже -20 С°. Абсолютный минимум температур для Ханты-Мансийска -49. Зимние ветры вносят дополнительный дискомфорт в морозные дни."
И в условиях такого тяжелого северного климата на трассе Ханты-Мансийск - Тюмень, где произошла трагедия, нет ни одного фонаря! Нет разделительных отбойников между полосами! Там чиновники, похоже, живут в 19-м веке, и не подозревают о таких чудесах цивилизации, как фонари и отбойники.
И шанс расстаться с жизнью на такой дороге 19-го века у местных жителей - огромен!
06.12.2016, 23:38
из пушки по воробьям

Разрушена до основания советская система допуска водителей к управлению перевозке транспортными средствами перевозящими людей людей и оборудованными специальными сигналами. Даже в СССР при переходе на водительские удостоверения европейского образца, классность профессиональных водителей ( I, II, III класс ) сохранялась в трудовой книжке и к управлению категориями D и DE допускали водителей только I и II классности. В армии существовал еще класс М ( мастер вождения). С появлением частных перевозчиков ( водителей ) все систему допуска по классности упразднили, соответственно и контроль с учетом. Никому в России это стало не нужно, вот и результаты. А чего проще при современных теле коммуникационных системах и учете нарушений, который в ГИБДД есть, поставить вопрос допуска водителей с категорией D и DE аналогично советской, не зависимо от того наемный он или частник. Нет ! Медведев будет приемо-передатчики ГЛОНАС насильно в автомобили устанавливать. Это же какой бизнес для его приятелей по айфонам из бюджета ! Как ни парадоксально, чем больше таких ЧП, тем больше возрастает необходимость в ГЛОНАС в каждый автомобиль. Все продумано !
06.12.2016, 22:09
SL

Главные виновники в кремле! Это они вместо того чтоб строить дороги, строят себе виллы.
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