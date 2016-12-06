Суд арестовал двоих обвиняемых по делу о крупном ДТП в ХМАО

Два фигуранта дела о ДТП в Югре, в котором погибли 12 человек, решением Ханты-Мансийского районного суда отправлены под арест.

Речь идет о водителе автобуса Марате Зайнулине и представителе перевозчика Александре Сидоруке, уточнили ТАСС в пресс-службе суда. Срок действия избранной им меры пресечения – два месяца. Под стражей оба фигуранта пробудут до 4 февраля.

По сведениям агентства, по делу задержана директор спортивной школы «Сибиряк» Ирина Тарасова. С ней проводятся следственные мероприятия.

В связи с инцидентом глава МЧС Росси Владимир Пучков поручил проверить работу всего общественного транспорта и дорожных служб, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло 4 декабря на трассе Ханты-Мансийск-Тюмень. Автобус, перевозивший детскую спортивную команду, столкнулся с грузовым автомобилем м двумя легковыми машинами. Это привело к гибели 12 человек, из которых 10 – дети. Кроме того, в аварии пострадали 25 человек, в том числе 23 ребенка. В настоящее время в больнице остаются 19 человек. Состояние большинства из них оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

