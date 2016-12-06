В Москве экс-сотрудник военной прокуратуры осужден за мошенничество

Московский окружной военный суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы бывшего сотрудника военной прокуратуры за мошенничество. Как сообщили источники ТАСС, вместе с ним был осужден военнослужащий, которому он за вознаграждение в полмиллиона рублей обещал посодействовать в прекращении уголовного дела.

По данным источника, работавший в отделе надзора Московской городской военной прокуратуры полковник юстиции Юрий Моисеенков, несмотря на то, что не имел возможности повлиять на следствие, пообещал посодействовать в прекращении уголовного преследования в отношении военнослужащего Александра Шелудько, подозревавшегося в мошенничестве. По данным следователей, он, представив в воинскую часть фиктивные документы, в 2008 - 2010 годах необоснованно получил из бюджета выплаты в 455 тыс. рублей.

Моисеенков, по данным следствия, пообещал решить вопрос о прекращении уголовного преследования. "За несколько месяцев стоимость "услуги" возросла с 200 тыс. рублей до полумиллиона", - сообщил источник. При получении этой суммы он был задержан сотрудниками ФСБ.

В ходе следствия оба подозреваемых были уволены со службы.

Второму фигуранту, обвинявшемуся в мошенничестве и даче взятки, военный суд назначил 3,5 года лишения свободы. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.