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В Москве экс-сотрудник военной прокуратуры осужден за мошенничество

11:54 6.12.2016
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
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Московский окружной военный суд приговорил к двум с половиной годам лишения свободы бывшего сотрудника военной прокуратуры за мошенничество. Как сообщили источники ТАСС, вместе с ним был осужден военнослужащий, которому он за вознаграждение в полмиллиона рублей обещал посодействовать в прекращении уголовного дела.

По данным источника, работавший в отделе надзора Московской городской военной прокуратуры полковник юстиции Юрий Моисеенков, несмотря на то, что не имел возможности повлиять на следствие, пообещал посодействовать в прекращении уголовного преследования в отношении военнослужащего Александра Шелудько, подозревавшегося в мошенничестве. По данным следователей, он, представив в воинскую часть фиктивные документы, в 2008 - 2010 годах необоснованно получил из бюджета выплаты в 455 тыс. рублей.

Моисеенков, по данным следствия, пообещал решить вопрос о прекращении уголовного преследования. "За несколько месяцев стоимость "услуги" возросла с 200 тыс. рублей до полумиллиона", - сообщил источник. При получении этой суммы он был задержан сотрудниками ФСБ.

В ходе следствия оба подозреваемых были уволены со службы.

Второму фигуранту, обвинявшемуся в мошенничестве и даче взятки, военный суд назначил 3,5 года лишения свободы. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Судебная система в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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06.12.2016, 13:39
Гость: НАГ

Если "в ходе следствия оба фигуранта были уволены со службы", значит в момент совершения преступления они оба были военнослужащими? Давали присягу и т.п. и т.д. - государевы люди, тогда почему так мягко с ними? Я совсем не кровожаден, но возмущает одно простое обстоятельство: что военные, что полицейские, что ФСБшники, прокурорские, как представители силовых ведомств, обличённые доверием, властью, добровольно обязавшиеся быть на страже интересов государства, тупо предают это самое государство и им так...легко? Ответственность должна быть несоизмерима с гражданской! Тоже самое касается преступлений в отношении представителей силовых структур. Любое посягательство на честь и достоинство, жизнь "государева человека" должно очень жестко караться. Чтобы знали, что "дать в морду" полицейскому сразу стоит, скажем, 5-6 лет, а остальное плюсом. То есть взаимная ответственность граждан и силовиков, силовиков и государства должна быть повышена.
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