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Кабмин предложил сажать разработчиков программ для кибератак

21:43 6.12.2016
Изображение с сайта nypost.com
Изображение с сайта nypost.com
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На рассмотрение Госдумы поступил потупил правительственный законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для разработчиков программного обеспечения, используемого в кибератаках на Россию.

Документ, размещенный в базе законопроектов Думы, содержит нововведения в УРФ и УПК РФ.

Так, за разработку и распространение программ или информации, предназначенных для уничтожения, блокировки или копирования данных из российских систем, авторы проекта предлагают наказывать штрафом в размере до одного миллиона рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. Если преступление повлечет тяжелые последствия, виновный может быть приговорен к заключению на срок до 10 лет.

За получение неправомерного доступа к охраняемой информации и вредоносным программам, угрожающим безопасности, документ предусматривает наказание в виде штрафа до двух миллионов рублей или лишения свободы на шесть лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в самом худшем случае кибератака может полностью парализовать критическую информационную инфраструктуру страны и вызвать социальную, финансовую или экологическую катастрофу. По данным правительства, ущерб, нанесенный вредоносным ПО в последние годы, исчисляется сотнями миллиардов долларов.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о новой доктрине информационной безопасности. Согласно документу, одним из направлений деятельности РФ стане предотвращение военных конфликтов, которые могут возникнуть в результате применения информационных технологий.
 

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Компьютерная безопасность, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Государственная Дума РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.12.2016, 22:34
Андрей

А зачем новая статья? Кибератаку можно квалифицировать как диверсию. Если она повлекла тяжкие последствия (что получается судя по обозначенным в статье размерам ущерба), это от 12 до 20 лет тюрьмы. А разработка программ для этих кибератак - пособничество в диверсии. Даже пособничество позволяет сажать преступника по этой статье УК намного больше чем на 10 лет. А новая статья фактически смягчает за это ответственность.
06.12.2016, 22:03
SL

Больше видать нечем заняться, кроме как воду в ступе толочь?
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