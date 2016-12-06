Кабмин предложил сажать разработчиков программ для кибератак

На рассмотрение Госдумы поступил потупил правительственный законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для разработчиков программного обеспечения, используемого в кибератаках на Россию.

Документ, размещенный в базе законопроектов Думы, содержит нововведения в УРФ и УПК РФ.

Так, за разработку и распространение программ или информации, предназначенных для уничтожения, блокировки или копирования данных из российских систем, авторы проекта предлагают наказывать штрафом в размере до одного миллиона рублей или лишением свободы на срок до пяти лет. Если преступление повлечет тяжелые последствия, виновный может быть приговорен к заключению на срок до 10 лет.

За получение неправомерного доступа к охраняемой информации и вредоносным программам, угрожающим безопасности, документ предусматривает наказание в виде штрафа до двух миллионов рублей или лишения свободы на шесть лет.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в самом худшем случае кибератака может полностью парализовать критическую информационную инфраструктуру страны и вызвать социальную, финансовую или экологическую катастрофу. По данным правительства, ущерб, нанесенный вредоносным ПО в последние годы, исчисляется сотнями миллиардов долларов.

Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин подписал указ о новой доктрине информационной безопасности. Согласно документу, одним из направлений деятельности РФ стане предотвращение военных конфликтов, которые могут возникнуть в результате применения информационных технологий.

