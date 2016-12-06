]]> ]]>
Главная В России Новости

Путин утвердил доктрину информационной безопасности

10:27 6.12.2016
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Материалы по теме:

Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности. Указ опубликован на портале правовой информации, он отменяет документ, действовавший с сентября 2000 года.

В новой доктрине говорится, что основными угрозами для России являются возросшие возможности по информационному воздействию как со стороны разведок иностранных государств, так и со стороны террористических группировок. Также отмечен рост преступности в кредитно-финансовой сфере.

Документ констатирует, что сейчас Россия все еще сильно зависит от зарубежных информационных технологий, как по компонентной базе, так и в программном обеспечении. В стране не хватает квалифицированных кадров, а обеспечение безопасности информационных сетей проводится бессистемно.

В качестве одного из направлений обеспечения информационной безопасности указана «нейтрализация информационного воздействия, направленного на размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

"Отмечается тенденция к увеличению в зарубежных СМИ объема материалов, содержащих предвзятую оценку государственной политики Российской Федерации. Российские СМИ зачастую подвергаются за рубежом откровенной дискриминации, российским журналистам создаются препятствия для осуществления их профессиональной деятельности".

Работа над новой доктриной информационной безопасности началась в 2015 году, тогда в Совете безопасности России заявили, что главной тенденцией станет импортозамещение.

1 декабря Путин утвердил новую концепцию внешней политики, в которой также прописано «доведение до широких кругов мировой общественности российской точки зрения на международные процессы».

Темы: Россия, Законотворческая деятельность в России, Президент России, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
06.12.2016, 13:52
Гость: Петров И С

В доктрине встречаеются слова типа Россия сильно зависит от иностранных...,не хватае кадров и т.д. А почему кадры от нас уезжаю,обучившись за счёт налогоплательщиков, и что все эти десятилетия делали,что бы не зависить от иносранных технологий и ПО? Кто в этом виноват? Какие манагеры несут ответственость? Может в стране не хватает высоко квалифицированых манагеров и охранников?
06.12.2016, 13:45
Гость: xmyr

Дай Бог вернуть нашу Родину в пределах границ СССР,
///////////////////////////////
И что тебе ЕТО даст неравнодушная кухарка ? Да нет, я не против твоего мыльного патриотизма. Просто хочу понять логику твоей г.. геополитической мысли.
06.12.2016, 13:28
Гость: Изе

"..ВСЕ ЭТО ХОРОШО,ДА,ВСЕ ЭТО ПРАВИЛЬНО"...,НО НЕ МЕНЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ РОССИИ НЕСЕТ В СЕБЕ ЖЕЛАНИЕ ВИДЕТЬ СВОИ ИЛЛЮЗИИ И ФАНТАЗИИ, ВМЕСТО РЕАЛЬНОСТИ НАСТОЯЩЕЙ, У КРЕМЛЕВСКИХ НЕБОЖИТЕЛЕЙ!Сегодня очередные "причитания" и "сопли" от Д.Пескова:не та реакция мирового сообщества на разгромленный госпиталь в Алеппо.Нет желания говорить об очередном "косяке" теоретиков боевых действий",спланировавших заранее возможность обстрела госпиталя ,что и не могло не произойти.Очередное упование "на здравый смысл"и эмблему "Красного Креста"закончилось ОЧЕРЕДНОЙ ТРАГЕДИЕЙ!Пиндостан "лупит" по госпиталям и больницам уже который год("ошибочно"),а "академики" из штабов различного ранга "подогнали"цель для головорезов("повстанцев") им "под нос",сам "а..х" велел шарахнуть".Пока "питерские" в Кремле, "соплежуйство"и взывания ко "всему прогрессивному человечеству"продолжатся,вот такая "астролябия"получается,дорогие Россияне!
Все комментарии (10)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2016 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.