Путин утвердил доктрину информационной безопасности

Президент России Владимир Путин утвердил новую доктрину информационной безопасности. Указ опубликован на портале правовой информации, он отменяет документ, действовавший с сентября 2000 года.

В новой доктрине говорится, что основными угрозами для России являются возросшие возможности по информационному воздействию как со стороны разведок иностранных государств, так и со стороны террористических группировок. Также отмечен рост преступности в кредитно-финансовой сфере.

Документ констатирует, что сейчас Россия все еще сильно зависит от зарубежных информационных технологий, как по компонентной базе, так и в программном обеспечении. В стране не хватает квалифицированных кадров, а обеспечение безопасности информационных сетей проводится бессистемно.

В качестве одного из направлений обеспечения информационной безопасности указана «нейтрализация информационного воздействия, направленного на размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

"Отмечается тенденция к увеличению в зарубежных СМИ объема материалов, содержащих предвзятую оценку государственной политики Российской Федерации. Российские СМИ зачастую подвергаются за рубежом откровенной дискриминации, российским журналистам создаются препятствия для осуществления их профессиональной деятельности".

Работа над новой доктриной информационной безопасности началась в 2015 году, тогда в Совете безопасности России заявили, что главной тенденцией станет импортозамещение.

1 декабря Путин утвердил новую концепцию внешней политики, в которой также прописано «доведение до широких кругов мировой общественности российской точки зрения на международные процессы».