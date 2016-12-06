Путин прокомментировал отказ Литвы во въезде судьям КС РФ

Президент Росси Владимир Путин назвал «идиотским» отказ Литвы принять судей Конституционного суда РФ на Всемирной конференции судов.

О решении литовский властей главе государства рассказал председатель КС Валерий Зорькин. «Вдруг прибалтийское государство Литва, которое является нынче депозитарием Всемирной конференции… прислала нам депешу о том, что судьи Конституционного суда представляют собой угрозу для безопасности Литовской Республики. Наши судьи Конституционного суда», - цитирует его «Интерфакс».

Когда Путин поинтересовался, что послужило поводом для столь «идиотского вывода», Зорькин пояснил – решение КС по Крыму. Президент, в свою очередь, отметил, что оно было принято, исходя из российской конституции.

Глава государства назвал ситуацию «очень странной». «Иногда складывается впечатление, что люди свалились с планеты другой», - добавил он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. За это высказались более 97% жителей полуострова в ходе референдума. США, ЕС и Украина не признали его результатов и ввели в отношении РФ санкции, которые периодически продлеваются и расширяются.

