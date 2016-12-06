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Путин прокомментировал отказ Литвы во въезде судьям КС РФ

18:27 6.12.2016
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент Росси Владимир Путин назвал «идиотским» отказ Литвы принять судей Конституционного суда РФ на Всемирной конференции судов.

О решении литовский властей главе государства рассказал председатель КС Валерий Зорькин. «Вдруг прибалтийское государство Литва, которое является нынче депозитарием Всемирной конференции… прислала нам депешу о том, что судьи Конституционного суда представляют собой угрозу для безопасности Литовской Республики. Наши судьи Конституционного суда», - цитирует его «Интерфакс».

Когда Путин поинтересовался, что послужило поводом для столь «идиотского вывода», Зорькин пояснил – решение КС по Крыму. Президент, в свою очередь, отметил, что оно было принято, исходя из российской конституции.

Глава государства назвал ситуацию «очень странной». «Иногда складывается впечатление, что люди свалились с планеты другой», - добавил он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года. За это высказались более 97% жителей полуострова в ходе референдума. США, ЕС и Украина не признали его результатов и ввели в отношении РФ санкции, которые периодически продлеваются и расширяются.
 

Темы: Россия, Литва, Отношения России с республиками бывшего СССР, Конституционный суд России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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07.12.2016, 00:35
Гость: Зоя

А Путин не хочет прокомментировать, почему у современной России деньги на золотые парашюты и мундиали есть, а на наших детей - нет?
Этот вопрос гораздо важнее отказа Литвы судьям КС РФ во въезде.
06.12.2016, 23:36
Гость: Европеец

Вы пытаетесь добиться того, чтобы мы вместе осудили интервенцию России в Крыму и Донбасе и альянса НАТО в Сирии ?
Если да, тогда мы на этом договоримся без проблем.
Но это не было Вашей целью. Уверен.
06.12.2016, 22:47
Гость: Вы Мнение наверное

имеете в виду гос.переворот под руководством сша и растрел людей на майдане? А так же акты устрашения в Одессе и Донбасе в 14-ом? Или ваше мнение распространяется только если имеет место "силовая аннексия" территории СОСЕДНЕГО государства.А если государство за океаном,то это уже не анексия?
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