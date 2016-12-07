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В московском регионе задержали более 25 человек по подозрению в экстремизме

09:43 7.12.2016
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Сотрудники спецслужб задержали в ходе крупномасштабной спецоперации в Москве и Подмосковье более 25 человек, которых подозревают в экстремизме и пособничестве терроризму, передает ТАСС ссо ссылкой на источник в силовых структурах.

"Спецоперация проводилась сотрудниками ФСБ совместно с центром "Э" МВД и бойцами спецназа", - сказал собеседник агентства.

Задержания проходили по нескольким десяткам адресов.

По словам собеседника агентства, задержанных подозревают в экстремистской деятельности, пособничеству террористам и связях с ваххабистским подпольем в России.


 

Темы: Россия, Борьба с экстремизмом в России, Борьба с терроризмом в России, МВД России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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07.12.2016, 13:29
вадим иванович

хорошо сказал царь приближать нахлебников аминь
07.12.2016, 13:01
Лом

Работаем братья.
07.12.2016, 12:44
Изя

Если правительство не уймет своих чинуш, коих развелось больше, чем достаточно, через десять лет она получит полную страну экстремистов. Говоря другими словами, это кончится для власти печальнее некуда.
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