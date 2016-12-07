В московском регионе задержали более 25 человек по подозрению в экстремизме

Сотрудники спецслужб задержали в ходе крупномасштабной спецоперации в Москве и Подмосковье более 25 человек, которых подозревают в экстремизме и пособничестве терроризму, передает ТАСС ссо ссылкой на источник в силовых структурах.

"Спецоперация проводилась сотрудниками ФСБ совместно с центром "Э" МВД и бойцами спецназа", - сказал собеседник агентства.

Задержания проходили по нескольким десяткам адресов.

По словам собеседника агентства, задержанных подозревают в экстремистской деятельности, пособничеству террористам и связях с ваххабистским подпольем в России.



