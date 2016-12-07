Суд отклонил иск к ФСБ из-за войны с Грузией

Мещанский районный суд Москвы отказал бывшему следователю СК Игорю Степанову в иске к Федеральной службе безопасности по поводу командировки в Грузию во время войны в 2008 году. Об этом сообщает Meduza.io.

Суд никак не объяснил свое решение на заседании 7 декабря.

В исковом заявлении Степанов требовал объяснить, на каком основании его отправили в Южную Осетию в августе 2008 года. Ранее он направил запрос в ФСБ с требованием предъявить приказ и наименование подразделения, в составе которого сотрудники центрального аппарата СК пересекали границу. Запрос остался без ответа.

Степанов выдвинулся в Южную Осетию 12 августа из Владикавказа в составе группы следователей, которых сопровождали военные на БТР. В Россию он вернулся 14 августа. В 2011 году он уволился из СК и перешел на работу в органы местного самоуправления в Калужской области, сейчас Степанов сотрудничает с движением «Открытая Россия» Михаила Ходорковского.