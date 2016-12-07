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Суд отклонил иск к ФСБ из-за войны с Грузией

12:43 7.12.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Мещанский районный суд Москвы отказал бывшему следователю СК Игорю Степанову в иске к Федеральной службе безопасности по поводу командировки в Грузию во время войны в 2008 году. Об этом сообщает Meduza.io.

Суд никак не объяснил свое решение на заседании 7 декабря.

В исковом заявлении Степанов требовал объяснить, на каком основании его отправили в Южную Осетию в августе 2008 года. Ранее он направил запрос в ФСБ с требованием предъявить приказ и наименование подразделения, в составе которого сотрудники центрального аппарата СК пересекали границу. Запрос остался без ответа.

Степанов выдвинулся в Южную Осетию 12 августа из Владикавказа в составе группы следователей, которых сопровождали военные на БТР. В Россию он вернулся 14 августа. В 2011 году он уволился из СК и перешел на работу в органы местного самоуправления в Калужской области, сейчас Степанов сотрудничает с движением «Открытая Россия» Михаила Ходорковского.

Темы: Россия, Грузия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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07.12.2016, 15:28
Московский д.ф.-м.н. Патриот России и Враг ватников

Спустили на тормозах агрессию против Грузии - сразу получили Крымнаш!
07.12.2016, 15:24
))) удивили.

Конституционный суд НЕ ВИДИТ В УПОР нарушений Конституции РФ, которую призван отстаивать, а хрен ли там про Басманный суд говорить, если судья получает 3 000$ в месяц, имеет право на ношение оружия и ПОЛНОСТЬЮ зависит от ... Ну, вы народ смекалистый....
07.12.2016, 14:49
Ник

Когда гнид будут гнать из страны или создавать им условия для такой же жизни, которые они создают. А что, губернатор Калужской области такая же мразь?
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