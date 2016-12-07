Эксперты забраковали 30% шампанского в российских магазинах

Эксперты Роскачества перед Новым годом проверили шампанское продающееся в российских магазинах. Оказалось, что треть напитков вообще не относятся к игристым винам.

Для исследования была отобрана продукция 56 торговых марок как российских, так и зарубежных производителей. Стоимость бутылки колебалась при этом от 150 рублей до нескольких тысяч.

«Согласно результатам потребительских испытаний, на полках магазинов присутствуют как натуральные игристые вина, так и дешевые газированные аналоги. Примерно в 30% случаев потребитель рискует купить не настоящее вино, а сладкий газированный напиток, который при этом отвечает всем требованиям безопасности», - цитирует «Интерфакс» выводы специалистов.

Агентство отмечает, что подделывают шампанское обычно при помощи внесенного углекислого газа, который при соблюдении технологии производства образуется в процессе брожения сока, выжатого из раннего винограда. Отечественным законодательством такой метод не запрещен, однако за рубежом он находится под жестким контролем.

