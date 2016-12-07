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Эксперты забраковали 30% шампанского в российских магазинах

19:20 7.12.2016
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Эксперты Роскачества перед Новым годом проверили шампанское продающееся в российских магазинах. Оказалось, что треть напитков вообще не относятся к игристым винам.

Для исследования была отобрана продукция 56 торговых марок как российских, так и зарубежных производителей. Стоимость бутылки колебалась при этом от 150 рублей до нескольких тысяч.

«Согласно результатам потребительских испытаний, на полках магазинов присутствуют как натуральные игристые вина, так и дешевые газированные аналоги. Примерно в 30% случаев потребитель рискует купить не настоящее вино, а сладкий газированный напиток, который при этом отвечает всем требованиям безопасности», - цитирует «Интерфакс» выводы специалистов.

Агентство отмечает, что подделывают шампанское обычно при помощи внесенного углекислого газа, который при соблюдении технологии производства образуется в процессе брожения сока, выжатого из раннего винограда. Отечественным законодательством такой метод не запрещен, однако за рубежом он находится под жестким контролем.
 

Темы: Россия, Борьба с распространением некачественных продуктов в России, Производство и продажа алкоголя
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Комментарии читателей
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07.12.2016, 21:53
Гость: Ну и?

А выложить список "дешевых" производителей слабо?
07.12.2016, 21:36
Гость: Евгений В

Не знаю чем занимаются эксперты Роскачества, скорее всего просто получают заработную плату не работая, и в добавок к ней собирают дань с производителей разной отравы в виде взяток за выдачу сертификаты на эту отраву. Вот такое в РФ "Роскачество", как и все остальное. А в отношение шампанского все знают и не покупают, хотя во всех магазинах не знают как от него избавиться.
07.12.2016, 19:51
Гость: Европеец

Шампанское не может стоить 150 рублей и не может стоить 700 рублей. Некоторые шумивые "вина" - spumante - из Италии действительно дешевы, но это не шампанское. Некоторые шумивые вина от 5 до 10 евро неплохи, но и это не шампанское.
Так что у инспекторов - экспертов была легкая задача.
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