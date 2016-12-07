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Следователя СК по особо важным делам арестовали за взятку в 50 тыс долларов

14:43 7.12.2016
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
Служебные авто СК РФ © KM.RU, Филипп Киреев
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Старший следователь по особо важным делам главного следственного управления СК РФ Александр Сорокин арестован по подозрению в получении взятки в размере 50 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам представителя Басманного суда Москвы Юноны Царевой, Сорокин был заключен под стражу на два месяца 3 декабря, передает ТАСС.

По версии следствия, Сорокин получил деньги от адвоката «за выполнение ряда процессуальных действий по уголовному делу, находящемуся у него в производстве». Другие подробности дела не сообщаются.

РБК пишет со ссылкой на источник, что разработкой Сорокина занималась ФСБ.

"Следственный комитет Российской Федерации всегда оперативно и жестко реагирует на каждый факт нарушения закона, в том числе и проявления коррупции в своих рядах, невзирая на чины, должности и былые заслуги. При этом у руководства СКР никогда не возникало даже сомнений, возбуждать или не возбуждать уголовное дело в отношении своих сотрудников, если на то имелись основания", - заявили в СК.

Летом 2016 года по делу о взятке были арестованы замглавы московского управления СК РФ Денис Никандров и руководители управления собственной безопасности СК Михаил Максименко и Александр Ламонов. Их подозревают в получении денег от криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) за помощь его подручным.

Темы: Россия, Борьба с коррупцией в России, Следственный комитет России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.12.2016, 15:29
Гость: Хватит кошмарить бизнес

Не взятка, а ерунда какая-то. Усманов больше платит лондонским футболёрам за удар просто в створ ворот.
07.12.2016, 15:22
Гость: Дурак, что ли?

Когда же в ручном управлении все это делать, если на КВН земляки и братья по разуму приглашают?
07.12.2016, 15:21
Гость: Вертикаль построена.

Каждый первый в этой вертикали-вор.
Как в кинофильме-Чужие тут не ходят.
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